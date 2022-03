Nowe odkrycia sugerują, że pierwsi ludzie, którzy stanęli w obu Amerykach przybyli łodziami wzdłuż północnych wybrzeży Pacyfiku.

Wcześniej funkcjonowała hipoteza, że ludność do obu Ameryk przybyła przez "lądowy most" istniejący w obrębie lądolodu. Mógł on istnieć około 13 tysięcy lat temu i przebiegał on wzdłuż wschodniego fragmentu Gór Skalistych.

Według wcześniejszych sugestii, pierwszymi ludźmi na kontynencie amerykańskim były ludy należące do kultury Clovis. Pozostały po nich kamienne narzędzia datowane na przynajmniej 13 400 lat.

Ostatnio naukowcy odkryli dowody na obecność ludzi pre-Clovis w Ameryce Północnej. W Nowym Meksyku, w 2021 roku, odkryto około 60 starożytnych śladów stóp, co może sugerować, że ludzie żyli tam już od 23 000 lat. Z kolei w roku 2020 archeolodzy odkryli w środkowym Meksyku kamienne artefakty wskazujące na ludzką obecność już od 26 500 lat.

Najnowsze szacunki naukowców wskazują, że wolny od lodu korytarz nie funkcjonował aż do 14-15 000 lat temu. Zebrali oni ponad 60 próbek geologicznych pobranych z sześciu lokalizacji rozciągniętych na przestrzeni około 1200 kilometrów. Próbki były zebrane wzdłuż strefy, w której potencjalnie istniał lądowy most.

Geolodzy zbadali głazy narzutowe znajdujące się dawniej w obrębie lądolodu i przeanalizowali czas, w ciągu którego skały te były odsłonięte. Innymi słowy jak długo leżały na powierzchni wolnej od lodu. Do takich badań służą analizy poziomu pierwiastków radioaktywnych, które powstały, gdy skały były bombardowane przez promieniowanie kosmiczne.

Zdjęcie Obszar jaki zajmował lądolód w Ameryce Północnej kilkanaście tysięcy lat temu / Bering Land Bridge National Geographic Society / materiały prasowe

Badania te wskazują, że lądowy przesmyk był "zamknięty" aż do 13 800 lat temu, zaś lądolód mógł mieć wówczas od około 450 do ponad 900 m wysokości. Z kolei najwyższy budynek na świecie, Burj Khalifa w Dubaju ma wysokość około 829,8 m.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach czasopisma naukowego PNAS.