Prezydencki Air Force One wystartował przed południem z lotniska w Brukseli i jest w drodze do Polski. Joe Biden przybywa do Polski z dwudniową wizytą. Około 14:00 prezydencki Boeing wyląduje na lotnisku w Rzeszowie.

Joe Bidena powita w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda. Następnie prezydenci Polski i USA pojadą na spotkanie z organizacjami wspierającymi uchodźców z Ukrainy.

Później każdy Joe Biden i Andrzej Duda pojadą na spotkania z żołnierzami. Prezydent USA spotka się z żołnierzami 82. Dywizji Powietrznodesantowej (82nd Airborne Division), a prezydent RP z żołnierzami 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Jeszcze w piątek Joe Biden przyleci do Warszawy, gdzie w sobotę będzie kontynuował swą wizytę. Ma spotkać się wówczas z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. W sobotę po południu Biden wygłosi przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego.

Jednym z punktów sobotniej wizyty prezydenta USA w Polsce będzie również jego wizyta na Stadionie Narodowym, gdzie zapozna się on z pomocą udzielaną przez Polskę uchodźcom z Ukrainy. Mają mu towarzyszyć premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent USA jest uważany za "najważniejszego człowieka na naszej planecie". Marzeniem wszelkich terrorystów tego świata jest dorwanie "The One" gdziekolwiek się pojawi i dlatego zabezpieczenie zagranicznych wizyt głównych lokatorów Białego Domu przypomina operacje wojskowe.

Wizyta Joe Bidena w Polsce była przygotowywana przez ostatnie dni, a jej szczegóły do ostatniej chwili był tajemnicą ze względów bezpieczeństwa.

Od wielu dni w Warszawie ciężko pracuje grupa agentów Secret Service. Sprawdzają szczegółowo trasę przejazdu kolumny prezydenckiej. Wybierają miejsca na dachach, gdzie zostaną umieszczeni strzelcy wyborowi. Planując trasę Secret Service zawsze stawia warunek, że w każdym momencie przejazdu przez miasto kolumna musi znajdować się nie dalej niż 10 minut od szpitala, który ma sprzęt do ratowania życia. Każdy z takich szpitali musi mieć w czasie całej wizyty personel w pełnej gotowości, a także posiadać odpowiedni zapas krwi z grupą, jaką ma prezydent USA. Wszystkie samochody zaparkowane w pobliżu trasy przejazdu kolumny prezydenckiej będą od rana usuwane, aby zapobiec możliwości podłożenia bomby.

Zdjęcie Oprócz Air Force One dla prezydenta USA na jednym z polskich lotnisk będzie przygotowany samolot zapasowy / 123RF/PICSEL

Zapasowy Air Force One będzie w gotowości!

Air Force One to jeden z najsłynniejszych samolotów świata i na jego pokładzie prezydent Biden przyleci w piątek do Polski. Dzień wcześniej na jednym z polskich lotnisk pojawi się jednak zapasowy samolot o podobnych parametrach co Air Force One. Oczywiście nikt nie ma prawa wiedzieć, na którym lotnisku będzie czekał w pełnej gotowości. Do ubiegłego roku przed każdą wizytą prezydencką oprócz Air Force One przylatywało jeszcze 6 innych samolotów, na pokładzie których były m.in. kuloodporne limuzyny, a nawet helikoptery dla agentów ochrony. Warto przypomnieć, że cała przestrzeń powietrzna nad Warszawą w czasie wizyty prezydenta USA będzie zamknięta i tylko Amerykanie będą mieli prawo latać nad miejscem, gdzie pojawi się Joe Biden.



Zdjęcie Joe Biden jest numerem jeden na celowniku wszystkich terrorystów świata. Ochrona jego zagranicznych wizyt to zadanie setek agentów Secret Service / 123RF/PICSEL

Ze ścian muszą zniknąć obrazy

Każde pomieszczenie, w którym będzie przebywać Joe Biden musi spełniać szczególne wymagania. Podczas ostatnich wizyt prezydentów USA w Warszawie w hotelu było wynajmowane całe piętro dla prezydenta i jego delegacji, a także piętra nad i pod nim dla pracowników Seret Service. Ze ścian musiały zniknąć nawet obrazy (w ramach mogły być przecież ukryte ładunki wybuchowe), a okna były pokrywane specjalnym kuloodpornym plastikiem. Obsługa hotelu musiała także usunąć z pokoi i korytarzy wszystkie urządzenia elektroniczne, w tym także telewizory czy telefony.



Prezydent zawsze przywozi ze sobą lekarzy i pielęgniarki, a nawet własnych kucharzy i kelnerów. Kuchnia na czas przygotowywania posiłków dla Joe Bidena będzie jednym z najbardziej strzeżonych miejsc w całej Polsce. Wszystkie składniki posiłków są sprawdzone i wcześniej przywożone do kraju, w którym wizytę składa prezydent USA.



Snajper na każdym dachu

Mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się z tym, że w piątek na wielu dachach budynków w centrum miasta pojawią się strzelcy wyborowi. Podczas wizyty byłego prezydenta Baracka Obamy w stolicy na trasie przejazdu prezydenckiej limuzyny zaplombowano nawet studzienki kanalizacyjne, a z ulic zniknęły kosze na śmieci.

Zdjęcie Pojazdy kolumny prezydenckiej w Polsce pojawią się na wiele godzin przed przylotem Joe Bidena / 123RF/PICSEL

Te wszystkie zabezpieczenia wizyty prezydenta USA były jednak robione w czasach pokoju w Europie. Wobec wojny Rosji z Ukrainą tuż za polską granicą można się tylko domyślać, co Secret Service zrobi tym razem, by w najbliższy piątek i sobotę Warszawa stała się miastem bezpiecznym dla Joe Bidena.



