Jak przodkowie Aborygenów zasiedlali Australię? Wtedy był to kontynent Sahul

Nowa Gwinea była zaludniana stopniowo przez 5 tys. do 6 tys. lat, skupiając się początkowo na Central Highlands i obszarze Morza Arafura, zanim dotarła do Archipelagu Bismarcka na wschodzie. Przewiduje się, że zaludnienie dalekiego południowego wschodu i Tasmanii miało miejsce między 9 tys. a 10 tys. lat po pierwszym przybyciu do Sahulu.

informują badacze na stronie Uniwerstytetu Flinders.