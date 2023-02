Sensacyjne odkrycie! Czy to najstarsze w dziejach Ziemi kamienne narzędzia?

Archeolodzy, pracując niedaleko Jeziora Wiktorii w Afryce, odkryli najstarsze w historii dowody wskazujące na używanie narzędzi przez naszych przodków. Służy one do obróbki mięsa z... hipopotamów. Artefakty datowane są na około 2,9 mln lat, jednocześnie naukowcy stawiają teraz pytanie, który przodek człowieka był pierwszym, który stworzył narzędzia.

Badacze prowadzili wykopaliska w Nyayanga na półwyspie Homa w zachodniej Kenii i odkopali co najmniej trzy różne rodzaje kamiennych narzędzi - były one używane do cięcia, tłuczenia i skrobania zarówno zwierząt, jak i roślin.

Jednocześnie zostały znalezione najstarsze skamieniałe zęby Paranthropusa, który uważany jest za pośredniego kuzyna Homo sapiens. Styl tworzenia nowoodkrytych narzędzi jest podobny do narzędzi Oldowan (datowane na 2,6 mln lat), które, jak sądzili do tej pory naukowcy, były najwcześniejszymi przykładami narzędzi kamiennych wykonanymi przez ludzkie ręce.