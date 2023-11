Jesteś kiepskim pracownikiem? To może być wina... twojego szefa

Kiepski pracownik? A może raczej kiepski szef?

Szef, który tupie nogą, krzyczy, krytykuje, a do tego często przypisuje sobie zasługi za pracę podwładnych, może mieć ogromny wpływ nie tylko na samopoczucie, ale i wydajność pracowników. Takie wnioski płyną z badania opublikowanego na łamach magazynu Group & Organization Management przez międzynarodową grupę badaczy.

Co więcej, zespoły Stevens Institute of Technology i University of Illinois Chicago oferują nowatorskie wyjaśnienie czynników poznawczych, przez które nadużycie przywództwa pogarsza wydajność pracowników i pomagają wyjaśnić, dlaczego niektórzy pracownicy są bardziej niż inni podatni na ten negatywny wpływ.

Na szczęście nadużycia w zakresie nadzoru nie są zbyt powszechne, ale kiedy do nich dochodzi, znacznie mniej prawdopodobne jest, że pracownicy przejmą inicjatywę i będą pracować nad ulepszeniem praktyk biznesowych wyjaśnia Howie Xu, autor badania.

Jak dodaje, celem badania było zrozumienie czynników poznawczych stojących za tym efektem i ustalenie, w jaki sposób firmy mogą chronić swoich pracowników przed negatywnym wpływem złych szefów.

Zespół Xu przeprowadził ankietę wśród pracowników i przełożonych z 42 różnych firm z Korei Południowej, a także setek studentów z USA, aby zbadać, w jaki sposób niewłaściwy nadzór wpływa na zachowanie pracowników w zakresie "przejmowania odpowiedzialności".



Następnie uczestników uszeregowano według tego, czy aktywnie poszukują pozytywnych możliwości awansu, czy też przyjmują podejście bardziej zapobiegawcze, w którym priorytetem jest bezpieczeństwo i pewność pracy.