Każdy ma inną definicję wszystkiego. Badacze na tropie tego, czemu się kłócimy

Ludzie nie są świadomi tej nieprzystawalności. Ogólnie przeceniają stopień, w jakim inni ludzie będą podzielać tę samą koncepcję co oni, gdy mówią. Kiedy ludzie się nie zgadzają, nie zawsze może chodzić o to, co im się wydaje. To może wynikać z czegoś tak prostego, jak to, że ich koncepcje ich wyrazów nie są zgodne

Celeste Kidd w oświadczeniu prasowym Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkley