Kobieta czy mężczyzna? AI oceni - wystarczy jedna rzecz

Są różnice między mózgiem kobiety i mężczyzny

Poprzednie badania przyniosły niespójne wnioski dotyczące różnic w strukturze i funkcjonowaniu mózgu mężczyzn i kobiet, jednak wydaje się, że prace prof. Vinoda Menona i jego zespołu przynoszą prawdziwy przełom. Wykorzystując zaawansowane techniki AI oraz obszerne zbiory danych ze skanów mózgu, osiągnęli niezwykły sukces w swoich analizach.

Opracowali nowy model sztucznej inteligencji, który jest w stanie z ponad 90 proc. dokładnością określić, czy skany mózgu należą do mężczyzny, czy też kobiety. Ta niezwykła zdolność dokładnego rozróżniania mózgów mężczyzn i kobiet sugeruje, że w narządzie tym faktycznie istnieją zauważalne różnice związane z płcią, które wcześniej przeoczyliśmy lub ich nie doceniliśmy.



Ich zdaniem otwiera to zupełnie nowe możliwości badań w dziedzinie neuronauki i sztucznej inteligencji, co może mieć potencjalne implikacje dla zrozumienia i leczenia różnych schorzeń neurologicznych i psychiatrycznych. A co konkretnego różni mózgi kobiet i mężczyzn? Jak wyjaśniają, głęboko w skomplikowanej sieci ludzkiego mózgu określone obszary "świecą jaśniej", umożliwiając identyfikację płci.



Zdjęcie A jednak mózg ma płeć. AI jest w stanie ją rozpoznać po skanach / 123RF/PICSEL

AI identyfikuje płeć w ponad 90 proc. przypadków. To dowód

Naukowcy byli wskazać tu tzw. punkty aktywne, które mają kluczowe znaczenie dla modelu sztucznej inteligencji, np. sieć trybu domyślnego, która ułatwia autorefleksję, wraz z regionami takimi jak prążkowie i sieć limbiczna, ważne dla procesu uczenia się i reakcji na nagrody. Zespół przetestował tę teorię na ok. 1500 skanach mózgu i zazwyczaj był w stanie stwierdzić, czy pochodził on od mężczyzny, czy kobiety.

To bardzo mocny dowód na to, że płeć jest solidnym wyznacznikiem organizacji ludzkiego mózgu twierdzi Menon.

Następnie naukowcy postanowili sprawdzić, czy można zastosować ich model do przewidzenia, w oparciu o cechy mózgu różniące się u mężczyzn i kobiet, jak dobrze ludzie poradzą sobie z określonymi zadaniami. Stworzyli osobne modele dla mężczyzn i kobiet i jak się okazało, każdy z nich lepiej przewidywał wydajność poznawczą dla swojej płci. To pokazuje, że różnice w działaniu mózgów kobiet i mężczyzn mogą wpływać na ich zachowanie.

***

***

