Wydawałoby się, że o ludzkim ciele wiemy już bardzo dużo, a temperaturę ludzkich ciał znamy już od bardzo dawna. Od dawna uważano, że mózg pracuje w tej samej temperaturze, co reszta ciała, około 37 stopni Celsjusza (powszechnie znana niższa wartość, 36,6 stopni, to temperatura skóry).

Jak się okazuje, ludzkie mózgi nie przestają zadziwiać. Temperatury mózgu zdrowych osób nikt nie mierzył, bo czaszki nie otwiera się bez ważnego powodu. Zwykle takim powodem jest konieczność operacji, a wtedy nie ma czasu na czynności niezwiązane bezpośrednio z zabiegiem.

Reklama

Badacze z Laboratorium Biologii Molekularnej MRC w Cambridge odkryli, że mózgi mogą być cieplejsze od reszty ciała za pomocą techniki obrazowania, zwanej spektroskopią rezonansu magnetycznego in vivo. Do tej pory stosowano ją głównie do badania guzów mózgu. Jedną z możliwości tej techniki jest określenie temperatury tkanek.

Mózgi mogą być nawet o 4 stopnie cieplejsze od ciała

Naukowcy zbadali w ten sposób mózgi 40 zdrowych osób, by zmierzyć temperaturę poszczególnych części tego organu. Połowę badanych stanowiły kobiety, bo naukowców interesowało także to, czy faza cyklu miesiączkowego ma także wpływ na temperaturę mózgu. Przeanalizowano też dane dotyczące temperatury mózgów 114 pacjentów z urazami mózgu.

Z badań wynika, że temperatura tkanek mózgu osób zdrowych waha się między 36,1 a 40,9 stopni.. Najgorętsze są obszary mózgu położone najgłębiej (dociera do nich mniej krwi i trudniej uchodzi z nich ciepło), a podczas snu mózg jest średnio o 0,9 stopnia chłodniejszy.

Mózgi kobiet były średnio o 0,4 stopnia cieplejsze w drugiej połowie cyklu menstruacyjnego, między owulacją a menstruacją - zarówno w porównaniu do dni po menstruacji, jak i w porównaniu do mózgów mężczyzn.

Temperatura mózgu ma mniejsze znaczenie. Ważny jest jej dobowy rytm

Badania te są ważne, bowiem mózg uważano za szczególnie wrażliwy na zmiany temperatury. Sądzono, że osoby z urazami mózgu powinno się schładzać, bo niższa temperatura pozwoli chronić neurony przed uszkodzeniami.

Pomiary dokonane przez badaczy nie wskazują jednak, żeby temperatura nawet tak wysoka jak 40 stopni była dla mózgu szkodliwa. Naukowcy odkryli za to, że niezwykle że ważny jest dobowy cykl temperatury mózgu. To jego zaburzenia są związane z większym ryzykiem powikłań i zgonu.

Badania pozwolą na lepsze leczenie pacjentów z urazami mózgu. Opublikowano je w czasopiśmie "Brain".