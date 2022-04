Wielkie głazy na Saharze w Nabta Playa są ustawione w krąg i tworzą układ planet i gwiazd, który ludy koczownicze w Egipcie obserwowały na niebie 7 tysięcy lat temu. Ten kamienny kalendarz już na pierwszy rzut oka budzi skojarzenia ze swoim najsłynniejszym odpowiednikiem, czyli megalitycznym kręgiem Stonehenge w Wielkiej Brytanii. Ma nad nim jednak miażdżącą przewagę - jest starszy! Według naukowców brytyjski Stonehenge ma "zaledwie" pięć tysięcy lat, a krąg kamienny na Saharze może być od niego nawet o dwa tysiące lat starszy. Krąg z Nabta Playa o średnicy ok. 5 m utworzony z niewielkich głazów pokazuje układy gwiazd z okresu około 4500-3500 lat p.n.e. Badacze wyróżnili 4 pary stojących pionowo megalitów. Jedna z nich wyznacza azymut 358° (niemal idealnie na osi północ-południe).

Reklama

Zdjęcie Kamienny krąg Nabta Playa wyznaczał moment przesilenia letniego, kiedy nadchodził okres deszczów monsunowych na Saharze. (Źródło: Wikimedia Commons) / materiał prasowy

Kamienie wystające z piasku były ułożone zbyt równo!

Najstarszy krąg kamienny na Ziemi został odkryty przez przypadek! Dwójka badaczy starożytnego Egiptu Amerykanin Fred Wendorf i polski naukowiec prof. Romuald Shild mieli dość tego, że wszyscy wokół chcieli badać tylko egipskie piramidy. Postanowili zainteresować się pustynią w Egipcie wierząc, że pod piaskami Sahary są ukryte prawdziwe skarby archeologiczne. Był 1973 roku, kiedy uczestnicy polsko-amerykańskiej ekspedycji badawczej Combined Prehistoric Expedition przemierzali pustynię. Ok. 100 kilometrów od Nilu postanowili sobie zrobić mały przystanek "za potrzebą". Uwagę archeologów od razu przykuły regularne kształty, które tworzyły kamienie wystające z piasku. Profesor Romuald Shild wspominał ten mistyczny moment jako jeden z najważniejszych w jego karierze naukowca.

Ten krąg kamieni wydawał się być czymś w rodzaju gwiezdnej mapy. Dla Freda i dla mnie odkrycie kręgu Nabta Playa jest jednym z najważniejszych w historii archeologii prehistorycznej Romuald Włodzimierz Schild (1936-2021) - polski archeolog, profesor, dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie od 1990.

Zdjęcie Profesor Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN był pierwszym polskim i działającym w Polsce naukowcem wybranym w 1998 r. do Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych. / materiał prasowy

Kamienne kalendarze "starożytnych"

Od tysięcy lat na całym świecie ludzie tworzą kręgi z dużych kamieni, które są uważane za najbardziej prymitywne obserwatoria astronomiczne. Budowniczowie kręgów ustawiali je w ten sposób, aby wraz z układem Słońca i innych gwiazd na niebie pokazywały nadejście wiosny, lata, jesieni czy zimy. Dzięki temu starożytne plemiona wiedziały na przykład, kiedy mają zacząć obsiewać pola. Tylko w Europie znajduje się około 35 tysięcy takich kręgów kamiennych, z których najsłynniejszym jest oczywiście brytyjski Stonehenge.

Zdjęcie Stonehenge to jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodząca z epok neolitu i brązu. Znajduje się 13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii. / 123RF/PICSEL

Warto przypomnieć, że w Polsce także mamy swoje własne kręgi kamienne. Najsłynniejsze znajdują się w miejscowości Odry na Pomorzu.

Nabta Playa na celowników zwolenników ruchu New Age

Najstarszym kręgiem kamienny Nabta Playa na Saharze w Afryce natychmiast zainteresowali się zwolennicy New Age, którzy zaczęli masowo organizować w to miejsce eskapady. Z czasem zauważono, że niektóre kamienie zaczęły znikać, gdyż co bardziej zagorzali fani tego miejsca zabierali je ze sobą "na pamiątkę". To sprawiło, że archeolodzy wraz z władzami Egiptu postanowili przenieść cały krąg w całości do Asuanu, gdzie jest obecnie eksponowany w ogrodach Muzeum Nubijskiego.