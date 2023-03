Lepsze poznanie ludzkiego mózgu dzięki psychodelicznemu DMT

Naukowcy opublikowali nowe badania dotyczące wpływu halucynogennego związku N, N-dimetylotryptaminy na świadomość. Zaobserwowano związek między efektem narkotyku a rozregulowaniem kluczowego aspektu funkcji ludzkiego mózgu, co wnosi nowe spojrzenie na naturę naszego rozwiniętego trybu świadomości. Badania dostępne są w „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Środki halucynogenne a mózg

DMT to środek psychoaktywny znany najbardziej z tego, że jest dodawany do amazońskiego halucynogennego naparu ayahuasca. W ramach badania wstrzyknięto uczestnikom dużą dawkę czystego DMT, co skutkowało wystąpieniem u nich halucynacji trwających około 20 minut.

Dzięki połączeniu rezonansu magnetycznego z elektroencefalografem udało się wykonać szczegółowe zapisy aktywności mózgu przed podaniem środka, w trakcie i po.

Ta praca jest ekscytująca, ponieważ zapewnia najbardziej zaawansowany jak dotąd obraz neuroobrazowania człowieka w stanie psychodelicznym. Obraz, który się wyłania, przedstawia wywołane lekami załamanie definiującego głównego gradientu w mózg. powiedział autor badania, dr Chris Timmerman

Na wspomniany gradient składa się wysoko rozwinięty transmodularny biegun kory asocjacyjnej (TOP) na górnym końcu, z bardziej podstawowymi obszarami czuciowymi na dolnym. Ten element wykształcił się u ludzi późno w ewolucji naczelnych w związku z czym, jest unikalny dla ludzkiego mózgu.

Wpływ DMT na mózg

Związany jest z systemami poznawczymi takimi jak wyobraźnia czy język. Gdy DMT zaczęło oddziaływać na TOP, stał on się bardziej zintegrowany z innymi obszarami kory mózgowej, a komunikacji między odległymi od siebie obszarami drastycznie wzrosła. Naukowcy wysunęli wniosek, że psychodeliki rozregulowują ewolucyjnie niedawne części kory mózgowej. W związku z tym, że zakłócany jest istotny gradient, co zaburza konstruowanie rzeczywistości, powstają psychodeliczne wizje.

TOP zawiera najwyższe stężenie receptorów serotoniny, dlatego w tym miejscu następuje związanie podawanych psychodelików. Zachowanie normalnych warunków do funkcjonowania tej części kory pozwala na zachowanie zdolności psychologicznych. Czyli można przyjąć, że rozróżnienie między górnymi i dolnymi partiami mózgu pozwala ludziom zachować rozwiniętą świadomość.

Duża część funkcji mózgu związana jest z modelowaniem lub przewidywaniem środowiska. Ludzie mają niezwykle duże mózgi i modelują niezwykle dużą część świata. Na przykład, podobnie jak w przypadku złudzeń optycznych, kiedy na coś patrzymy, część tego, co faktycznie widzimy, to nasz mózg wypełniający luki w oparciu o to, co już wiemy. W przypadku DMT zaobserwowaliśmy, że aktywność w wysoko rozwiniętych obszarach i systemach mózgu, które kodują modele szczególnie wysokiego poziomu, ulega znacznemu rozregulowaniu pod wpływem narkotyku, a to odnosi się do intensywnego „odlotu” narkotyku. podsumowują naukowcy