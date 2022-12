Mamy dowód, że dinozaury żywiły się ssakami. "Ostatni posiłek" jednego z nich to...

Paleontolodzy, którzy postanowili ponownie przeanalizować skamieniałości dinozaura znalezione w 2000 roku, dokonali spektakularnego odkrycia - razem z nim zachował się także jego ostatni posiłek, którym była stopa ssaka, co podczas poprzednich badań przeoczyli. A mowa o Microraptor zhaoianus, czyli jednym z trzech, obok Microraptor gui i Microraptor hanqingi, znanych nam gatunków Mikroraptora, czyli niewielkiego opierzonego czteroskrzydłego teropoda z rodziny dromeozaurów, żyjącego na terenie dzisiejszych Chin we wczesnej kredzie.



W końcu mamy dowód. Dinozaury żywiły się ssakami

Microraptor zhaoianus to jeden z najmniejszych znanych okazów dorosłego dinozaura nienależącego do ptaków, bo miał zaledwie 48 cm długości, z czego 24 cm przypadały na długi, ogon. Dotychczasowe badania ujawniły, że posiadał co najmniej dwie pary skrzydeł, stąd naukowcy zakładają, że żył na drzewach, szybując po lasach w poszukiwaniu pożywienia zarówno na gałęziach, jak i na ziemi. Udało się znaleźć szczątki zawierające ptaki, jaszczurki i ryby, ale jak możemy przeczytać w nowym badaniu opublikowanym na łamach czasopisma naukowego Journal of Vertebrate Paleontology, mikroraptory dostarczały sobie białko z jeszcze jednego źródła, bo jadły też ssaki.