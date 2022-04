O co właściwie chodzi z tym powiedzeniem i dlaczego niekoniecznie dotyczy ono zaborów. O tym w dzisiejszym Motylu i Globusie, cyklu geograficznym Marcina Nowaka.

Bez wątpienia jest tak, że sytuację polityczną, gospodarczą czy społeczną w danym regionie i kraju można śmiało zobrazować na mapie. Czy też mówiąc bardziej fachowo na kardogramie lub kartodiagramie. Czym się różnią i co to za nazwy? Ha! Mapa mapie nierówna.

Ten pierwszy pokazuje zróżnicowanie zjawisk w przestrzeni za pomocą użycia różnych kolorów i ich natężenia w odniesieniu do jednostek administracyjnych: Powiatów, województw, państw. Przydatne jest to w pokazywaniu wyników poparcia partii lub referendum czy występowania zjawiska społecznego.

Reklama

A ten drugi nieco podobnie ale wewnątrz danej jednostki pokazuje procentowe zróżnicowanie zjawiska w niej. To jest przydatne np. w pokazywaniu posługiwania się językiem w danym regionie.



To właśnie dzięki temu pierwszemu zobrazowaniu jednak dostrzec możemy bardzo szybko ciekawe kontrasty lub wyjątki od reguły. Że jakiś fragment kraju lub regionu znacząco różnią się od innych lub całości. Co mam na myśli? Najlepiej zobaczmy to na kilku konkretnych przykładach: Mapa gospodarcza Włoch, polityczna i etnograficzna Rumunii, historyczna Niemiec czy językowa Irlandii.



Omówienie tych map oraz komentarz udzielony przez kartograficznego specjalistę, Szymona Pifczyka z Kartografii Ekstremalnej na temat najciekawszych i najgłośniej komentowanych map na tym popularnym profilu można zobaczyć w filmowej części materiału w najnowszym odcinku z kanału “Motyl i Globus".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Motyl i Globus: Na mapie Polski widać zabory? INTERIA.PL

Marcin Nowak jest geografem, dziennikarzem i autorem filmów dokumentalnych o architekturze. Prowadził zajęcia ze studentami na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.