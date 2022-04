Singapur a właściwie Republika Singapuru jest państwem wyspiarskim a jednocześnie miastem. W związku z tym nazywamy miastem-państwem, ale tak naprawdę wyspo-miasto-państwem.

Od Malezji i Półwyspu Malajskiego oddzielony jest Cieśniną Johor. Są tu dwa mosty, więc bez problemu można przedostać się do sąsiada (sam jechałem tędy wygodnie do Malakki w Malezji), ale warto zauważyć, że tuż po drugiej stronie cieśniny Singapurskiej - jednego z najbardziej ruchliwych szlaków morskich świata (gratka dla obserwatorów statków) - znajduje się już Indonezja. Wyspa Batam.

Niczym Holandia

Singapur systematycznie powiększa się, niczym dawniej Wenecja, Holandia czy Japonia, nadbudowując swoje brzegi importowanym kruszywem, ziemią i piaskiem. Jest już większy o 22 proc. od swojej początkowej powierzchni.



Oprócz głównej wyspy, mającej 710 km2 (czyli tylko nieco więcej niż powierzchnia Warszawy), obok niej istnieją jeszcze 63, z których Jurong i Bukom spełniają funkcje przemysłowo-przeładunkowe, a Sentosa rekreacyjno-wypoczynkowe.

Najwyższy szczyt kraju i wyspy to Bukit Timah, mający 164 metry, znajduje się w pół dzikim, porośniętym lasem tropikalnym wnętrzu wyspy, które stanowi doskonałą oazę spokoju i wypoczynku dla mieszkańców kraju. Mogą natknąć się tu na makaka krabożernego, kukanga albo wiewiórkę Sundajkę. Co ciekawe, mimo swojej mikroskopijności, Singapur posiada rzekę o długości 10 km. Niektórzy podają, że to kraj bez rzek - nie jest to prawdą.

Gęsty jak... Monako

Jeśli chodzi o powierzchnię to Singapur, posiadający 728 km2, plasuje się oczywiście nisko, jest na 176. miejscu pomiędzy Tonga (747), a Mikronezją (702). Natomiast ludnościowo... No tu już jest potężna różnica, bo według różnych danych wyspę zamieszkuje od 5,6 do nawet 6 mln mieszkańców, a to daje pozycję 112. między Nikaraguą a Erytreą. Dla porównania to wyżej niż Dania, Słowacja czy Irlandia. I to powoduje, że z wynikiem gęstości zaludnienia 7 697 osób na km2 Singapur, po Makau i Monako, zajmuje 3. miejsce na świecie.

Na pierwszy rzut oka nie widać tego tak, jak np. w Hongkongu czy Monako. Może jest tak właśnie dzięki tym ogromnym wciąż połaciom terenów zielonych w środku wyspy.

Singapur jest krajem multikulturowym, jednym z głównych celów imigracji zarobkowej z Azji. Jednakowoż 76 proc. stanowią imigranci z Chin bądź Chińczycy, 15 proc. Malajczycy a 7,5 proc. Hindusi. Dla mnie osobiście była to pierwsza styczność z tak kosmopolitycznym i nowoczesnym pod kątem technologicznym miastem. Nie w Europie, ale w Azji. I tam można było zjeść najpyszniejsze możliwe dania właściwie z różnych kuchni azjatyckich. W tak zwanych jadłodajniach Hawkers Center, do których odwiedzenia zachęcam nie tylko wszystkich “foodies".



Miasto milionerów i ogrodów. Katowice pozdrawiają...

Klimat Singapuru jest równikowy, mimo wysokiej wilgotności - niezwykle przyjemny, gdyż ma najmniejsze możliwe wahania. Średnie miesięczne temperatury wahają się od 25°C w styczniu do 27°C w czerwcu. Opady deszczu również jednostajne. Dlatego kraj wygląda, jak jeden wielki ogród tropikalny. Co próbował i próbuje wpleść w swojej strategii marketingowej. Jako Miasto-Ogród, lub Miasto Ogrodów (podobnie jak od lat Katowice, choć oczywiście przy zachowaniu stosownych proporcji - przyp. red.).

Odsetek milionerów jest w tym kraju najwyższy na świecie, prawie dwa razy wyższy niż w Szwajcarii. Naród bogatych ludzi narodził się stawiając na przemysł, naukę i nowe technologie. Singapur to bowiem czwarte najbardziej uprzemysłowione państwo świata.

Na Banknocie 1000 dolarowym - tak Singapur ma dolary - znajduje się wpisany mikroskopijnym tekstem hymn tego kraju.

Singapurczycy nie ścigają się na wysokości swoich drapaczy chmur. Nie wolno tu budować wieżowców wyższych niż 280 metrów. Były dosłownie trzy wyjątki, ale nieznaczne, jak choćby Tanjong Pagar Centre.



W przytoczonym przeze mnie w filmie kompleksie “Gardens By The Bay" znajdziemy również najwyższy na świecie wewnętrzny wodospad który ma aż 35 metrów. Jest centralnym elementem zamglonego ogrodu, zaprojektowanego, aby pomieścić roślinność z tropikalnych wyżyn.



Dlaczego historia Singapuru jest tak krótka? Jakiego rodzaju kolonie stanowił? Serdecznie zachęcam do obejrzenia całego odcinka...

Marcin Nowak jest geografem, dziennikarzem i autorem filmów dokumentalnych o architekturze. Prowadził zajęcia ze studentami na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.