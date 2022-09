"Nie kopcie bo jeszcze skarb znajdziecie.", "Co wy skarbów szukacie?" Takie słowa słyszeliśmy nie raz. Teraz stało się to faktem. Jestem dumny że stworzyłem grupę osiągającą coraz więcej sukcesów. Najbardziej cieszy fakt, że mogę ufać członkom na tyle że nawet gdy odnajdą skarb, to zgłaszają go bez zastanowienia i wszyscy wspólnie możemy odkrywać i poznawać historię naszego regionu.

Dawid Kubiak, prezes stowarzyszenia Brzescy Poszukiwacze Historii dla serwisu Zwiadowca Historii