Myśleli, że to roślina uwięziona w bursztynie. A to dinozaur

Historia sięga 2015 roku, kiedy to Lida Xing, naukowiec z Mjanmy znalazła kawałek bursztynu. Początkowo wypolerowany okaz został wypolerowany i miał trafić do sprzedaży. W międzyczasie odkrywczyni zauważyła, że z zamkniętym w środku roślinnym okazem jest coś nie tak. Zaproponowała więc, aby kupił ją Instytut Paleontologii Dexu.

Eksperci przyjrzeli się temu, co było wewnątrz i przyznali Xing rację, zdecydowanie nie była to roślina, ale upierzony ogon młodego celurozaura - grupy obejmującej wszystkie teropody bliżej spokrewnione z ptakami niż karnozaurami, do którego należą welociraptor i tyranozaur.

Badania ujawniły niespotykane szczegóły znaleziska

Aby zajrzeć do wnętrza bursztynu i zbadać dokładniej znajdujący się tam okaz wykorzystano tomografię komputerową i obserwacje mikroskopowe. Współautor badania Ryan McKellar przekazał w 2016 r., że zachowany fragment ogona obejmuje osiem kręgów młodego osobnika. Kręgi te otoczone są piórami, które zachowały się z mikroskopijnymi szczegółami.

- Możemy być pewni źródła, ponieważ kręgi nie są zrośnięte w pręt lub pygostyl (trójkątna kość ogonowa ptaka - red.), jak u współczesnych ptaków i ich najbliższych krewnych. Zamiast tego ogon jest długi i elastyczny, z kilogramami piór biegnącymi po każdej stronie - powiedział Ryan McKellar.

Oznacza to, że rzeczywiście okaz jest zachowanym fragmentem dinozaura, a nie ptaka. - To pierwszy raz, kiedy znaleźliśmy szczątki dinozaura zachowane w bursztynie - powiedział wówczas McKellar w wywiadzie dla BBC News.

Choć zatopiony w bursztynie fragment wydaje się mieć jednolitą barwę, to dokładniejsza analiza ujawniła, że pióro jest kasztanowobrązowe w górnej części i blade lub białe w dolnej. Tkanka miękka wokół kości zachowała ślady żelaza dwuwartościowego, pozostałości po hemoglobinie obecnej we krwi.

Zdjęcie Mały celurozaur o efektownym, pierzastym ogonie / Chung-tat Cheung, Yi Liu / materiał zewnętrzny

Naukowcy uważają, że dinozaur prawdopodobnie mógł utknąć w żywicy, gdy jeszcze żył. - Niesamowite jest widzieć wszystkie szczegóły ogona dinozaura - kości, mięso, skórę i pióra - i wyobrażać sobie, jak ten mały osobnik zaplątał ogon w żywicę, a potem prawdopodobnie padł, ponieważ nie mógł się uwolnić - powiedział profesor Mike Benton dla BBC.

Choć samo znalezisko jest niepodważalnie wyjątkowe, to jak się okazuje, tego typu pomyłki czasem zdarzają się nawet ekspertom. Znaleziona w 2020 r. czaszka dinozaura wielkości kolibra okazała się nowym gatunkiem jaszczurki. W zeszłym roku odkryto, że niepozorny agat (minerał), który przez 140 lat leżał spokojnie w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, był jajem dinozaura. Macie w swojej kolekcji zatopione w bursztynie niezidentyfikowane przedmioty? Kto wie, może okażą się równie niezwykłymi okazami.