Element biżuterii znaleziono w 2010 roku w Stajni - jaskini znajdującej się na terenie Mirowa. Co ciekawe, według opowieści lokalnych mieszkańców w tejże jaskini powstańcy styczniowi urządzili sobie właśnie stajnię i stąd wzięła się jej nazwa.

Dwa lata wcześnie w tym samym miejscu również dokonano niezwykłego odkrycia. Archeolodzy natknęli tam na pierwsze szczątki neandertalczyka w naszych kraju, które również okazały się najstarszymi szczątkami tego gatunku w Europie.

Teraz, po 11 latach od odkrycia naszyjnika, dowiedzieliśmy się, że liczy on około 41 500 lat, co czyni go najstarszym elementem biżuterii znalezionym w całej Euroazji. Inne znane nam podobne relikty są co najmniej dwa tysiące lat młodsze.

Dekorowany motywem punktowym naszyjnik z kości słoniowej miał pierwotnie 4,5 centymetra długości, 1,5 centymetra szerokości i zaledwie 0,37 centymetra grubości. Badacze przypuszczają, że jego intrygujący wzór mógł mieć związek z cyklem księżycowym lub oznaczaniem liczby upolowanych zwierząt.

Odkrycie dodatkowo potwierdza, że Homo sapiens rozprzestrzeniali się na terenie Polski w tym samym czasie, co w innych państwach Europy Zachodniej i Środkowej. Choć może wydawać się to dosyć oczywiste, jeszcze niedawno ta teza była kwestionowana.