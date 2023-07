Spis treści: 01 Top 10 najtrudniejszych języków świata

02 Jakie są najłatwiejsze języki świata?

03 Najłatwiejsze języki do nauki dla Polaków

Top 10 najtrudniejszych języków świata

Wśród 10 najtrudniejszych języków świata prym wiodą języki azjatyckie. Za najtrudniejszy do nauki uchodzi język mandaryński, ponieważ jest on tonalny. Co to oznacza? Otóż znaczenie pojedynczego słowa zmienia się w zależności od intonacji, z jaką jest wypowiadane. Ponadto ma tysiące znaków i złożony system pisma. Najwięcej osób posługuje się nim w Chinach.

Teoretycznie nieco łatwiejszy od mandaryńskiego powinien być język japoński, ale jego nauka wymaga zapamiętania tysięcy znaków. Ma nawet trzy różne systemy pisma.

Kolejny na liście najtrudniejszych języków jest koreański. Ma około 80 milionów użytkowników na świecie, przy czym Korea Południowa jest krajem, w którym on dominuje. Trudność w nauce języka koreańskiego polega na różnicy w strukturze zdań, składni i koniugacjach.

Język wietnamski to z kolei niezwykła gramatyka, trudna wymowa i sześć różnych tonów. To sprawia, że jego nauka staje się prawdziwym wyzwaniem. Szacunkowy czas, jaki trzeba poświęcić na uzyskanie biegłości w mówieniu i czytaniu wynosi około 1100 godzin lekcyjnych.

Język arabski także nie jest łatwy. Musisz nauczyć się nowego alfabetu i przyzwyczaić do czytania od prawej do lewej. Wiele dźwięków tego języka jest trudnych do pełnego opanowania, a gramatyka jest pełna czasowników nieregularnych. Nawet jeśli możesz to wszystko ominąć, jest to również język z wieloma (bardzo wieloma!) dialektami, które bardzo się od siebie różnią.

Oczywistą przeszkodą w nauce języka greckiego jest z kolei alfabet. Gramatyka może być również trochę skomplikowana, z kilkoma trudnymi koniugacjami i mnóstwem reguł. Wymowa wymaga wprawy, bo są dźwięki, które nie mają odpowiednika w języku polskim.

Język islandzki uznawany jest z kolei za trudny do opanowania głównie ze względu na zawiłą gramatykę i archaiczne słowa. Niektóre wyrazy mogą być również bardzo długie, a rozszyfrowanie sposobu ich wymawiania może przeczyć intuicji. Pamiętacie słynny wulkan Eyjafjallajökull?

Równie trudny do nauki może być język fiński. Należy do rodziny języków ugrofińskich, rzeczowniki mają 15 różnych przypadków gramatycznych. Poza tym wymowa czasami jest naprawdę bardzo skomplikowana.

Skomplikowane mogą być także języki słowiańskie. Polski - szeleszcząca wymowa to jedno, a zawiła gramatyka to drugie, co sprawia obcokrajowcom najwięcej trudności w nauce naszego języka.

Język węgierski ma z kolei 18 przypadków gramatycznych i 14 samogłosek. Mocno skupia się na idiomach, dlatego czasami może się wydawać, że Węgrzy posługują się tajnym kodem, który jest trudny do zrozumienia.

Jakie są najłatwiejsze języki świata?

Nie wszystkie języki sprawiają trudności w nauce. Są też takie, których można dość łatwo się nauczyć. Na liście 10 najłatwiejszych języków świata znajdują się:

Do tej grupy można zaliczyć również dwa inne języki: szwedzki i norweski, ponieważ ich nauka zajmuje średnio 22-24 tygodnie.

Najłatwiejsze języki do nauki dla Polaków

Wśród języków, których nauka z łatwością przychodzi Polakom, są te, którymi posługują się mieszkańcy sąsiedzkich krajów. Głównie dlatego, że język polski w dużej mierze jest podobny do języków słowiańskich.

Na pewno najłatwiej Polakowi będzie nauczyć się słowackiego i czeskiego ze względu na zbliżone słownictwo i zasady gramatyki.

Na liście najłatwiejszych języków dla Polaka znajdują się także:

ukraiński,

białoruski,

chorwacki,

serbski,

rosyjski,

słoweński,

bułgarski.

Trzeba jednak uważać na tautonimy, czyli na tzw. fałszywych przyjaciół. Są to podobnie brzmiące wyrazy, ale o odmiennym znaczeniu. Na przykład cerstvé pečivo w języku czeskim oznacza świeży chleb, a nie czerstwe pieczywo.

Dlatego do nauki języków obcych należy podchodzić sumiennie i z uwagą, żeby nie popełnić gafy podczas komunikacji.

