Najdłuższe słowo na świecie ma 189 819 liter. A polskie?

Spis treści: 01 Jakie jest najdłuższe słowo na świecie i ile ma liter?

02 Najdłuższe polskie słowa. Ile mają liter?

Jakie jest najdłuższe słowo na świecie i ile ma liter?

Najdłuższe słowo, jakie występuje na świecie, nie należy do najłatwiejszych - zarówno do zapisu, jak i do wymowy. Liczy ono aż 189 919 liter, a gdyby ktoś zdecydował się je przeczytać, to oszacowano, że zajęłoby mu to ok. 3,5 godziny.

Dokładny zapis można znaleźć w sieci, jednak bardzo często można znaleźć słowo również pod skrótem methionylthreonylthreonylglutaminyl ... isoleucine. Nazwa ta odnosi się do chemicznej nazwy oznaczającej włókniste białko mięśni poprzecznie prążkowanych, które wyróżniają kręgowce.

Według Księgi Rekordów Guinnessa to inne słowo zasługuje na miano najdłuższego na świecie. Jest to słowo złożone, które liczy 195 znaków w oryginale i aż 428 w transkrypcji (alfabet łaciński). Znajdziesz je w sieci, wpisując: nirantarāndhakāritā ... lokān.

Reklama

Wspomniane najdłuższe słowo uznane za rekordowe pochodzi z literatury i po raz pierwszy użyto go w XVI wieku. Pojawiło się ono w książce, która została napisana przez królową Tirumalãmbã. Jego znaczenie to opis jednego z regionów Indii.

Ostatnie miejsce na podium zajmuje słowo w języku afrikaans - jest to jeden z oficjalnych języków RPA. Ma ono aż 136 liter i w skrócie oznacza ono konferencję prasową w związku z przemówieniem przedstawiciela związków zawodowych na temat strajku w salonie samochodów używanych. Jest to:

Tweedehandsemotorverkoopsmannevakbondstakingsvergaderingsameroeperstoespra-akskrywerspersverklaringuitreikingsmediakonferensieaankondiging.

Najdłuższe słowo na świecie znajdujące się w słowniku The Oxford English Dictionary to Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis. Jest to wymyślony termin przez wiele osób określany zbędnym. 45-literowy wyraz oznacza chorobę płuc określaną także potocznie krzemicą.

Poszczególne kraje także prowadzą ranking najdłuższych słów występujących w konkretnych językach np.:

w niemieckim najdłuższe słowo ma 63 litery. Jest to wyraz: Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz; mówi on o ustawie wiążącej się z przekazaniem obowiązków w zakresie znakowania mięsa wołowego;

mówi on o ustawie wiążącej się z przekazaniem obowiązków w zakresie znakowania mięsa wołowego; w holenderskim najdłuższe słowo to: Meervoudigepersoonlijkheidsstoornissen; oznacza ono rozdwojenie jaźni i ma 38 liter.

Najdłuższe polskie słowa. Ile mają liter?

Zastanawiasz się, jakie są najdłuższe polskie słowa? Pierwsze miejsce w wielu rankingach zajmuje konstantynopolitańczykowianeczka. Wyraz na 32 litery oznaczający mieszanką Konstantynopolu w młodym wieku. Termin ten uznaje się za najdłuższe słowo głównie ze względu na fakt, że nie jest ono sztucznie wydłużane np. przez dodanie przedrostków. Niektórzy jednak uważają go za twór słowny będący efektem zabawy językiem.

Inne najdłuższe polskie słowa to m.in.:

nieprzedmonopolistyczność - wyraz ma 25 liter,

pięćdziesięciogroszówka - termin ma 23 litery,

dźwiękonaśladownictwo - wyrazy te mają po 21 liter.

W potyczkach językowych warto wspomnieć także o takich słowach jak np. dziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięcioipółletni. Jednak chociaż ma ono aż 49 liter, to jest to jednak słowo przedłużane.