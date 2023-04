Spis treści: 01 Gra planszowa Scrabble, czyli kultowa rozrywka

02 Najlepsze dwuliterowe słowa w Scrabble

03 Trzyliterowe słowa Scrabble za 16 punktów

04 Najlepsze czteroliterowe słowa w Scrabble

05 Pięcioliterowe słowa w Scrabble za 22 punkty

06 Jakie jest najlepiej punktowane słowo w Scrabble?

Scrabble zostały stworzone w 1931 roku przez amerykańskiego architekta i wynalazcę Alfreda Buttsa. Chociaż sama idea układania słów z zestawu posiadanych liter wydaje się być prosta, to samo stworzenie gry do banalnych nie należało. Butts uważnie analizował częstotliwość padania poszczególnych liter na stronach tytułowych The New York Times, co pomogło mu w ustaleniu konkretnych wartości danych liter.

Co ciekawe, wartości te nie zmieniły się aż do dziś. Jedyne wyjątki stanowią wydania gry w innych językach, niż angielski. Nie zmieniły się też same zasady. Do rozgrywki zasiada od 2 do 4 osób, z których każdy posiada zestaw wylosowanych liter. Celem jest układanie słów (począwszy od środkowego pola H8) i zdobywanie przy tym punktów. Wygrywa ten, kto zdobędzie ich najwięcej.

W tym celu niezbędne okazują się skomplikowane słowa, które są w grze punktowane znacznie lepiej od powszechnie znanych i stosowanych. Rzućmy okiem na kilka przykładów najrzadszych słów w Scrabble, dzięki którym wygrana będzie na wyciągnięcie ręki.

Najlepsze dwuliterowe słowa w Scrabble

Lista dwuliterowych słów w Scrabble jest całkiem długa i zawiera w sobie doprawdy wiele przykładów tego, jak można bawić się językiem polskim. Wśród dwuliterowych haseł znaleźć możemy np. aż (spójnik z literą Ż wycenioną na 5 punktów) czy co (zaimek używany w pytaniach). Nie są to jednak najcenniejsze dwuliterowe warianty.

Do najciekawszych dwuliterowych słów należy z pewnością:

eń (nazwa litery Ń),

(nazwa litery Ń), hę (partykuła pytająca),

(partykuła pytająca), oń (o niego),

(o niego), gę (wyraz dźwiękonaśladowczy),

(wyraz dźwiękonaśladowczy), ją (od zaimka ona),

(od zaimka ona), ós (od liczby mnogiej osy).

Oczywiście odpowiednie mnożniki zwiększą naszą zdobycz punktową - wszystko zależy od tego, w którym miejscu planszy ustawimy nasze słowo.

Trzyliterowe słowa Scrabble za 16 punktów

Jeżeli chcemy zgarnąć maksymalną pulę z wykorzystaniem trzech liter, to będzie znacznie trudniej. Najwyżej punktowane trzyliterowe słowa w Scrabble to całkiem elitarne grono, w którym znajdziemy dokładnie dwa wyrazy:

żąć oznaczający ścinanie zboża,

oznaczający ścinanie zboża, żęć (dopełniacz liczby mnogiej od żęcie, czyli również ścinanie zboża).

Najlepsze czteroliterowe słowa w Scrabble

W przypadku słów czteroliterowych zadanie jest tylko odrobinę prostsze. Oczywiście w słowniku wariantów jest cała masa - wszak w tym tylko zdaniu użyłem ich już kilka. Niemniej nie są to najlepiej punktowane hasła.

Do najcenniejszych czteroliterowych wyrazów należą:

użąć ,

, późn,

żółć.

Standardowo zostały one wycenione na aż 21 punktów. Pierwszy wyraz oznacza ścięcie pewnej ilości czegoś, ale największe emocje budzi ten ostatni. Żółć to przecież wyraz złożony wyłącznie z polskich znaków diakrytycznych.

Pięcioliterowe słowa w Scrabble za 22 punkty

Zestaw najlepszych pięcioliterowych słów w Scrabble to trzy wyrazy, z których każdy gwarantuje nam otrzymanie 22 punktów - zatem jest o co walczyć. Jakie pięcioliterowe słowa są najlepiej punktowane?

Przede wszystkim jest to wyraz źgnąć (uderzyć kogoś czymś ostrym, kłującym), a wtórują mu słowa ubóść i bluźń. To drugie jest inną formą znanego nam bluźnienia, choć równie dopuszczalną - i dobrze punktowaną.

Jakie jest najlepiej punktowane słowo w Scrabble?

Rekordowo punktowanym słowem w polskiej odmianie gry Scrabble jest późńmyż. Wyraz ten został uznany za rekordowy wyraz otwierający w grze i został sklasyfikowany przez scrabblistę Sławomira Nowaka. Gdy wykorzystamy je w polach H2-H8 lub 8B-8H, to będziemy mogli liczyć na aż 132 punkty.

Co ciekawe, są w języku polskim słowa, których nie da się ułożyć w grze Scrabble. Wynika to z zestawu 98 liter, który znajduje się w grze. Z powodu tych ograniczeń nie stworzymy wyrazów chichoczących, chachmęcących, chichocących oraz niechichocących.

