W 2001 roku Human Genome Project opublikował pierwszy szkic ludzkiego genomu referencyjnego, w kolejnych latach wprowadzając do niego niezbędne aktualizacje, aż do "gotowej" wersji GRCh38 z 2022 roku. Pochodzi ona jednak w większości od jednej osoby i nie reprezentuje ludzkiej różnorodności, dlatego grupa o nazwie Human Pangenome Reference Consortium postanowiła zaprezentować bardziej wszechstronnego atlasu ludzkiej różnorodności genetycznej.

Każdy ma unikalny genom, więc używanie jednej referencyjnej sekwencji genomu dla każdej osoby może prowadzić do nierówności w analizach genomicznych. Na przykład przewidywanie choroby genetycznej może nie działać tak dobrze w przypadku kogoś, kogo genom bardziej różni się od genomu referencyjnego komentuje Adam Phillippy, współautor nowego badania.

Genom referencyjny to za mało. Potrzebujemy pangenomu

To tzw. pangenom, a jego pierwszy szkic - mapujący różne odmiany DNA w naszych genach - został właśnie opublikowany. Opiera się on na istniejącym ludzkim genomie referencyjnym, ale wykorzystując DNA 47 osób o różnym pochodzeniu dodaje do niego ponad 1000 nowych mutacji genów i prawie 120 milionów par zasad, zapewniając wiele opcji dla tego samego odcinka DNA i tym samym nieocenione zasoby do przyszłych badań genetycznych.