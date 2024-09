Naukowcy w szoku. 4-miesięczne dzieci potrafią... udawać?

W wieku dwóch lat dzieci zwykle zaczynają dodawać bardziej abstrakcyjne myślenie, na tym etapie mogą udawać, że robią coś, czego w rzeczywistości nie doświadczyły, jak latanie rakietą kosmiczną. Około trzeciego roku życia dzieci zaczynają używać całego ciała, by udawać innych ludzi (na przykład postacie z kreskówek), zwierzęta lub drzewa - w tym wieku pojawiają się również bardziej nietypowe scenariusze i wymyśleni przyjaciele.

Rozwój umiejętności językowych pomaga dzieciom udawać w nowy sposób, pozwalając im tworzyć bardziej złożone fabuły podczas zabawy dodaje Hoicka.

Narzędzie edukacyjne i diagnostyczne

Badaczom udało się zidentyfikować 18 różnych rodzajów udawania u małych dzieci. Jest to pierwsze znane badanie, które mapuje zachowania związane z udawaniem od urodzenia do trzeciego roku życia. I choć autorzy badania przyznają, że relacje rodziców mogą nie zawsze być w pełni dokładne, to wcześniejsze badania pokazują, że pokrywają się one z obserwacjami laboratoryjnymi.

A dzięki tej metodzie naukowcy mogli zbadać te relacje na większej i młodszej grupie, bo obecne testy laboratoryjne i badania obserwacyjne mają swoje ograniczenia, jak mniejsza liczba uczestników oraz ryzyko zmęczenia małych dzieci, co może nie oddawać ich pełnych umiejętności, jeśli nie mają akurat ochoty na zabawę w udawanie.

Jak podkreślają badacze, jednym z możliwych zastosowań wyników tego badania jest lepsze zrozumienie wzorców rozwoju we wczesnym dzieciństwie. Może się okazać, że niektóre rodzaje zabaw lub nauki są bardziej odpowiednie na różnych etapach rozwoju dla różnych dzieci. Co więcej, mogą być także wykorzystywane jako narzędzie diagnostyczne do oceny różnic rozwojowych we wczesnych latach życia. Ostatecznie może to pomóc rodzicom, edukatorom oraz specjalistom medycznym lepiej zrozumieć, jak bawić się z dziećmi na różnych etapach ich rozwoju.

