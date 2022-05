Glejaki to grupa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego wywodzących się z komórek glejowych, które stanowią funkcje podporowe, odżywcze i naprawcze neuronów. Ok. 75 proc. wszystkich glejaków stanowią nowotwory gleju gwiaździstego, w tym najczęstszy - glejak wielopostaciowy. Jest to trudny do leczenia rodzaj nowotworu mózgu - rok od momentu postawienia diagnozy przeżywa zaledwie połowa chorych.

Naukowcy z Uniwersytetu w Leeds i Uniwersytetu Surrey stworzył specjalny koktajl substancji chemicznych, które zwalczają mutacje genów Hox.

- Ludzie cierpiący na glejaki mają pięcioprocentowy wskaźnik przeżycia w okresie pięcioletnim - ten wynik nie poprawił się od dziesięcioleci. Chociaż wciąż jesteśmy na wczesnym etapie procesu, nasz siedmioletni projekt oferuje promyk nadziei na znalezienie rozwiązania problemu dysregulacji genów Hox, które są związane z rozwojem glejaków i innych nowotworów, a który okazał się nieuchwytny jako cel przez tak wiele lat - powiedział prof. Hardev Pandha z Uniwersytetu Surrey.

Peptyd nazwany HTL-001 zawiera krótkołańcuchowe aminokwasy, czyli elementy budulcowe białek. Geny Hox są odpowiedzialne za wzrost neuronów podczas rozwoju zarodkowego, ale kiedy się rodzimy, zazwyczaj są wyłączone. Jeśli zostaną niewłaściwie "włączone", może to prowadzić do rozwoju nowotworu. Dysregulacja genów Hox jest od dawna znana w przypadku wielu glejaków.

- Rozpaczliwie potrzebujemy nowych metod leczenia tych agresywnych nowotworów mózgu. Wycelowanie w geny rozwojowe, takie jak geny Hox, które są nieprawidłowo włączone w komórkach guza, może być nowatorskim i skutecznym sposobem na powstrzymanie wzrostu glejaków i ich zagrożenia życia - powiedziała prof. Susan Short z Uniwersytetu w Leeds, współautorka badań.

Geny Hox zostały powiązane z wieloma powszechnymi nowotworami, od jelita grubego, piersi, jajnika i szyjki macicy po białaczkę. Badania kliniczne peptydu HTL-001 ruszą już wkrótce. Obecnie rozważa się jego zastosowanie jako alternatywną formę leczenia glejaków i innych nowotworów.

