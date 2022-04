W środę CDC ogłosiło, że mieszkaniec hrabstwa Waldo w południowo-środkowej części stanu Maine zmarł z powodu infekcji wirusa Powassan. Patogen rozprzestrzenia się poprzez ugryzienia kleszczy z gatunku Ixodes scapularis, Ixodes cookei i Ixodes marxi.



Rzadki wirus

Wirus Powassan jest bardzo rzadki. Od 2015 r. w Stanach Zjednoczonych wykrywa się tylko 25 przypadków infekcji rocznie, a w latach wcześniejszych, zachorowań było jeszcze mniej (ok. 10 rocznie). Według CDC przypadki występują głównie w krainie Wielkich Jezior na granicy USA i Kanady w okresie od późnej wiosny do połowy jesieni.

Ciekawe jest to, że zarażenie wirusem Powassan w wielu przypadkach przebiega bezobjawowo. U osób, u których występują objawy, szybko mogą się one nasilić, stanowiąc tym samym zagrożenie dla życia. Początkowe objawy to gorączka, ból głowy, wymioty i osłabienie.

U niektórych osób może dojść do zapalenia mózgu lub zapalenia opon mózgowych. Konsekwencje tych schorzeń mogą być poważne, obejmować dezorientację, utratę koordynacji, trudności w mówieniu i drgawki. CDC szacuje, że umiera co dziesiąta osoba z ciężką postacią choroby. Tak właśnie było w przypadku pacjenta z Maine, który z powodu ugryzienia kleszcza trafił do szpitala.

Nie ma sposobów leczenia infekcji wirusem Powassan. Osoby z ciężką postacią choroby zazwyczaj muszą być hospitalizowane i otrzymują tlen, nawodnienie oraz leki przeciwzapalne. Najlepszym sposobem zapobiegania infekcjom wirusa Powassan jest unikanie kleszczy.

Wzrost liczby zachorowań na wirusa Powassan w USA w ostatnich latach jest prawdopodobnie spowodowany rozszerzaniem się zasięgu występowania kleszczy go przenoszących. Na ten moment wirus występuje tylko w Ameryce Północnej. Nie ma zagrożenia epidemicznego w Polsce.