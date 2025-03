Amerykańscy naukowcy odkryli, że komórki nabłonkowe, wyściełające naszą skórę i narządy, potrafią przekazywać sygnały elektryczne ostrzegające przed zagrożeniem. Robią to jednak w inny sposób niż neurony - zamiast błyskawicznych impulsów, posługują się długim, powolnym "krzykiem" . To ogromne zaskoczenie, ponieważ wcześniej te komórki uważano za "nieme", które może otworzyć nowe możliwości dla urządzeń medycznych opartych na elektryczności, przyspieszających gojenie ran.

Komórki nabłonkowe robią rzeczy, o których nikt wcześniej nie pomyślał. Gdy zostaną uszkodzone, "krzyczą" do swoich sąsiadów - powoli, nieustannie i na zaskakujące odległości. To jak impuls nerwowy, ale 1000 razy wolniejszy

Sieć komunikacyjna naszego ciała pozwala mu funkcjonować, na przykład cofamy rękę z gorącej powierzchni odruchowo, bez zastanowienia - to działanie układu nerwowego. Sygnały elektryczne regulują również pracę serca, co umożliwiło wynalezienie sztucznego rozrusznika.

Granick i jego współpracownik, inżynier biomedyczny Sun-Min Yu, stworzyli system do badania komunikacji komórek nabłonkowych. Ich układ składał się z chipa podłączonego do około 60 elektrod. Naukowcy pokryli chip pojedynczą warstwą hodowanych w laboratorium ludzkich keratynocytów - głównych komórek nabłonkowych tworzących naskórek. Następnie za pomocą lasera wywołali na skórze mikrourazy i za pomocą elektrod rejestrowali następujące po tym zmiany elektryczne.

Jak opisali na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences, sygnały te rozprzestrzeniały się z prędkością około 10 milimetrów na sekundę i pokonywały odległości do kilkuset mikrometrów od miejsca urazu. Przypomina to sygnalizację wapniową obserwowaną u roślin, gdy zostają uszkodzone przez owady. Badacze zauważyli, że ta forma komunikacji opiera się głównie na kanałach jonowych - małych porach w błonach komórkowych, umożliwiających transport naładowanych jonów, głównie wapnia.