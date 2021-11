Odkryto nieznane dotąd organiczne molekuły na Marsie

Jeszcze nie udało się znaleźć jednoznacznego dowodu na istnienie życia na Marsie, lecz wraz z nowym odkryciem, jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek. Curiosity odnalazł w piasku na Marsie organiczne molekuły, które są ważnym czynnikiem przy formowaniu się życia. Odkrycie zostało dokonane dzięki wcześniejszej usterce łazika.

Pod koniec 2016 roku łazik najechał na większą przeszkodę i został przez to nieznacznie podbity. Zakończyło się to niestety usterką, uniemożliwiającą urządzeniu wiercenie, które do tej pory było głównym sposobem Curiosity na pozyskiwanie informacji o czwartej planecie od słońca. Naprawa usterki zajęła inżynierom aż ponad rok, a misja łazika stanęła pod znakiem zapytania.

Na szczęście Curiosity został zaopatrzony w małe laboratorium, w którym znajdowało się dziewięć pojemników z rozpuszczalnikiem. Dzięki temu rozwiązaniu nadal mógł badać planetę nawet bez wiercenia. Wystarczyło znaleźć luźny fragment skały lub piasku i połączyć z rozpuszczalnikiem. Niestety pojemniki z rozpuszczalnikiem są jednorazowego użytku, dlatego naukowcy musieli uważnie decydować o tym, co powinno się w nich znaleźć. W jednej z próbek udał się znaleźć takie związki amoniak i kwas benzoesowy.

Rozwiązanie okazało się o tyle wygodne, że związki organiczne na Marsie są bardzo ciężkie do wykrycia. Głównie przez to, że po podgrzaniu rozpadają się na prostsze molekuły. Jeśli najpierw wejdą w reakcję z rozpuszczalnikiem, to jest większa szansa, że trafią do analizy gazowym chromatografem i spektrometrem masowym bez rozpadnięcia się.