Odkryto nowy typ komórek w sercu

Komórki glejowe nexus (ang. nexus glia) przypominają komórki glejowe zwane astrocytami, które występują w mózgu. Odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu Notre Dame pod kierownictwem prof. Elizabeth i Michaela Gallagherów. Kiedy nowo zidentyfikowane komórki zostały usunięte, tętno wzrosło. Kiedy z organizmu usunięto konkretny gen, rytm pracy serca był nieregularny.

- Dla mnie definicją wielkiej nauki jest coś, co odkrywasz, co rodzi jeszcze więcej pytań, a teraz mamy do czynienia z taką sytuacją. To odkrycie, że teraz mamy 100 pytań, o których nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją, więc podążamy za nimi, aby zbadać tę ścieżkę - powiedział Cody Smith, który brał udział w badaniach.



Naukowcy co prawda nie znaleźli związku między nowo odkrytym rodzajem komórek a wrodzonymi wadami serca, ale takowy może istnieć. To dlatego, że komórki glejowe nexus znajdują się w kanale przedsionkowo-komorowym, w którym zmiany mają związek z wieloma wrodzonymi wadami serca.



Reklama

Astrocyty nie tylko w mózgu?

Wcześniej sądzono, że astrocyty występują tylko w centralnym układzie nerwowym - mózgu i rdzeniu kręgowym. Naukowcy z laboratorium Smitha zastanawiali się, dlaczego narządy zaopatrywane w nerwy przez obwodowy układ nerwowy, do którego należą wszystkie pozostałe nerwy w organizmie, nie wydają się mieć komórek glejowych podobnych do astrocytów. Odgrywają one ważną rolę w budowaniu i utrzymywaniu obwodów neuronalnych w mózgu.



Nina Kikel-Coury, pierwsza autorka badań i niedawna absolwentka laboratorium Smitha, powiedziała, że szukała komórek glejowych podobnych do astrocytów w sercu ze względu na lukę w wiedzy, a także dlatego, że komórki glejowe znaleziono w wielu organach (m.in. trzustce, śledzionie, płucach i jelitach).



- Pomyślałam, że jeśli uda nam się znaleźć nowy komórkowy element układanki sercowo-naczyniowej, może to być podstawą do dalszej pracy - powiedziała Nina Kikel-Coury.



Naukowcy byli szczególnie zainteresowani tym, jak te komórki wpływają na grupę schorzeń zwanych dysautonomią, które wynikają z błędów w autonomicznym układzie nerwowym. Jedną z odmian jest zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej (POTS), który powoduje światłowstręt, omdlenia i częstoskurcz. Okazuje się, że POTS może mieć związek z nowo odkrytymi komórkami glejowymi.



- Nie znamy funkcji tych komórek, ale koncepcja, że jeśli się ich pozbędziesz i tętno wzrasta, można połączyć to z pewnymi przypadkami chorobowymi. Myślę, że te komórki glejowe mogą odgrywać dość ważną rolę w regulacji pracy serca - podsumował Smith.