Odkryto sekret odłamków szkła z pustyni Atakama. Czy stworzyła je nieznana siła?

Jakub Zygmunt Nauka

Pustynia Atakama na granicy Chile, Boliwii i Peru jest jednym z najbardziej fascynujących miejsc na Ziemi. Miejsce to skrywa wiele zagadek, które do dzisiaj naukowcy z różnych dziedzin starają się rozwikłać. Poza ogromnymi glifami na górskich zboczach i maleńkimi szkieletami przypominającymi kosmitów badaczy interesowało od dawna pochodzenie długiego na 75 kilometrów żwirowego pasa z odłamkami zielonego i czarnego szkła. W najnowszych badaniach geolodzy znaleźli odpowiedź na pytanie, co dokładnie stworzyło ten nietypowy „szklany korytarz”.