Piramidy to jedne z "cudów świata", które powstały kilka tysięcy lat temu. Jak na tamte czasy, stanowiły wielki przełom w budownictwie. Grobowce faraonów badane są do dziś i co jakiś czas słyszymy o kolejnym spektakularnym odkryciu . Jedno z nich, o których głośno zrobiło się w tym tygodniu, mogłoby zmienić nasze rozumienie związane z powstaniem tych konstrukcji.

Zacznijmy od tego, że już w 2022 r. na łamach arXiv udostępniono wyniki badań, gdzie opisano odkrycie dużych komór, które znajdowały się pod piramidą Chefrena - drugim co do wielkości grobowcu egipskich faraonów pochowanych w Gizie. W tym tygodniu udostępniono komunikat, w którym szczegółowo opisano badania naukowców.

W skład zespołu badaczy wchodzili Corrado Malanga z Uniwersytetu w Pizie i Filippo Biondi z Uniwersytetu Strathclyde. Naukowcy wykorzystali technikę opartą na radarze SAR, którą użyli do zmapowania tego, co znajduje się pod piramidami w Gizie.

Uczeni odkryli pod powierzchnią piramidy Chefrena pięć podobnych struktur, które mają po kilka poziomów oraz spadziste zadaszenie . Przypomina to studnie. Natomiast osiem kolejnych struktur opada na dno do głębokości aż 648 metrów i łącza się z innymi. Cała sieć jest długa na około 2 kilometry i miałaby rozciągać się pod trzema piramidami.

Choć wydaje się, że mamy tu do czynienia z przełomowym odkryciem, które mogłoby w zasadzie wywrócić do góry nogami historię starożytnego Egiptu, tak zdania wśród naukowców są podzielone. Żadne z szanowanych środowisk archeologicznych nie potwierdziło w jednoznaczny sposób tego odkrycia. Stoi to w kontraście z badaniami z 2017 r., które wykazały obecność dużej pustki, choć to również nie zostało definitywnie potwierdzone.