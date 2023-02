Odnaleziono najstarszy skamieniały mózg kręgowca, który może zmienić teorię dotyczącą ewolucji tego organu

Udokumentowany mózg należy do ryby Coccocephalus wildi i liczy sobie aż 319 mln lat, co czyni go najstarszym mózgiem na świecie. Odnaleziona skamielina zmienia teorię dotyczącą ewolucji mózgu.

Zdjęcie Nowoodkryty skamieniały mózg kręgowca liczącego 319 mln lat może rzucić światło na ewolucję tego organu / Zrzut ekranu/ University of Michigan/ 300 Million year old fossil shows evolution of fish brain / YouTube