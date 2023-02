Samsung S23+ czy S23 Ultra? Który model wybrać?

Samsung zaprezentował w środę nowe telefony z rodziny S23. Nowe smartfony Galaxy są ciekawą propozycją na rynku. Który z nich wybrać, jeśli zależy nam na długim działaniu baterii albo jak najlepszych zdjęciach? Czy wystarczy Galaxy S23+, czy może jednak warto dołożyć trochę pieniędzy i cieszyć się wersją Ultra?

S23+ vs. S23 Ultra. Mniejszy czy większy ekran?

Pierwszą różnicą, jaką można zauważyć, jest wielkość urządzenia. Samsung Galaxy 23+ ma ekran o przekątnej 6,6 cala, S23 Ultra natomiast już 6,8 cala. W obydwu przypadkach wyświetlacz to Dynamic AMOLED 2X. Różni się częstotliwość ich odświeżania. Wyświetlacz S23+ ma częstotliwość odświeżania 48-120, a S23 Ultra 1-120.

S23+ vs. S23 Ultra. Procesor Snapdragon 8 Gen 2 rządzi

W obydwu smartfonach umieszczono procesor Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy. Zarówno S23+, jak i S23 Ultra mają też odpowiednio większy element chłodzący, jaki powinien zapobiegać przegrzewaniu się urządzeń.

S23+ vs. S23 Ultra. Różnice również w wyglądzie

Zdjęcie Samsung Galaxy S23 Ultra / INTERIA.PL

Na pierwszy rzut oka da się zauważyć jeszcze jedną kwestię — mianowicie różnicę w wyglądzie. S23+ ma wyraźnie zaokrąglone krawędzie, S23 Ultra bardziej ostre. Oba telefony dostaniemy za to w tych samych wersjach kolorystycznych: zielonej, czarnej, kremowej oraz lawendowej.

S23+ vs. S23 Ultra. Zdjęcia i aparat. Tylko jeden zrobi fotkę gwiazdom

Samsung Galaxy S23 Ultra zawstydza S23+ pod kątem aparatów. Jego aparat główny szerokokątny ma 200 MP. Ma też optyczną stabilizację obrazu i przesłonę f/1.7. Do tego wykorzystamy także 12 MP obiektyw utraszerokokątny oraz dwa 10 MP teleobiektywy.

Zdjęcia o superjakości powinniśmy zrobić zarówno w dzień, jak i w nocy. Zaletą S23 Ultra są też opcje aplikacji Expert RAW dostępne z poziomu aparatu (jeśli takową posiadamy). Z łatwością powinniśmy również zrobić zdjęcia nocnego nieba albo filmy poklatkowe w trybie fotografowania gwiazd.

Galaxy S23+ ma natomiast 50 MP aparat główny, 12 MP obiektyw szerokokątny i 10 MP teleobiektyw. Oba telefony umożliwiają nagrywanie wideo w jakości 8K.

S23+ vs. S23 Ultra. Bateria

W Samsungu Galaxy S23 Ultra umieszczono akumulator o pojemności 500 mAh. Bateria ta powinna nam zapewnić do 26 godzin odtwarzania wideo i do 99 godzin słuchania muzyki. S23+ nie ma aż tak dobrych wyników. Jego bateria ma pojemność 4700 mAh. Na Samsungu Galaxy S23+ możemy oglądać wideo do 71 godzin oraz słuchać muzyki do 84 godzin. Oba telefony naładujemy z funkcją szybkiego ładowania.

Samsung S23+ vs. S23 Ultra. Wszystko super, tylko ta cena...

Samsung Galaxy S23 Ultra doczekał się największej liczby nowości. Ma lepszą baterię, więcej i lepsze aparaty, a także superfunkcje dodatkowe, które podrasują nasze fotografie. Decydując się na wersję S23 Ultra musimy jednak zapłacić tysiąc złotych więcej — S23+ w wersji podstawowej kosztuje 5799 zł, natomiast S23 Ultra już 6799 zł.