Spis treści: 01 Samsung Galaxy S23 i S23+. Lepsza bateria, aparat i procesor

02 Czym S23 Ultra różni się od S23 i S23+?

03 Samsung Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra. Ceny w Polsce od 4599 zł

Samsung Galaxy S23 i S23+. Lepsza bateria, aparat i procesor

Samsung Galaxy S23 ma wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,1 cala. Jego większa wersja, Samsung Galaxy S23+ posiada ekran o przekątnej 6,6 cala. Oba mają częstotliwość odświeżania w zakresie 48-120 Hz. W przypadku Galaxy S23 zastosowano też jaśniejszy ekran. W telefonach umieszczono procesor Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy. Oba smartfony mają też większy element chłodzący oraz wytrzymałe szkło Corning Gorilla Glass Victus 2.

Zdjęcie Premiera Samsungów Galaxy S23 / INTERIA.PL

Galaxy S23 i S23+ mają 50 MP aparat główny. Poza tym do zrobienia fotografii wykorzystamy także 12 MP obiektyw ultraszerokokątny i 10 MP teleobiektyw. Selfie wykonamy przednim 12 MP aparatem Galaxy Super HDR. Nagramy nimi wideo w jakości 8K.

Zdjęcie Samsung Galaxy S23 w lawendowej wersji kolorystycznej / Samsung / Informacja prasowa

Dobra wiadomość jest taka, że w obu tych telefonach umieszczono akumulator o większej pojemności. W przypadku Samsunga Galaxy S23 pojemność wynosi 3900 mAh, natomiast w Galaxy S23+ 4700 mAh. Warto dodać, że to o 200 mAh więcej niż w smartfonach serii Galaxy S22. Na Galaxy S23 powinniśmy móc oglądać wideo do 22 godzin oraz słuchać muzyki do 71 godzin. Sytuacja wygląda nieco lepiej w przypadku Galaxy S23+, z wynikami odpowiednio do 27 godzin i 84 godzin. W przypadku obydwu telefonów skorzystamy też z funkcji szybkiego ładowania.

Zdjęcie Samsung Galaxy z rodziny S23 w kolorze kremowym / INTERIA.PL

Ogrom personalizacji zapewnia nam interfejs One UI 5. Smartfony mają łączność WiFi, Bluetooth, 5G, zapłacimy nimi zbliżeniowo. Mają złącze USB typu C, dual SIM oraz eSIM. Są wodoszczelne i pyłoszczelne (IP68).

Samsung Galaxy S23 oraz S23+ dostępne są w następujących wersjach kolorystycznych: zielonej, czarnej, kremowej oraz lawendowej.

Czym S23 Ultra różni się od S23 i S23+?

Zdjęcie Samsung Galaxy S23 Ultra w zielonej wersji kolorystycznej / Samsung / materiały prasowe

Samsung Galaxy S23 Ultra ma 6,8-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X z częstotliwością odświeżania 1-120 Hz. W smartfonie znajduje się procesor Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy. Samsung Galaxy S23 Ultra ma też porządne, nowe szkło Corning Gorilla Glass Victus 2. Czy to oznacza, że można go swobodnie upuszczać na beton? Niekoniecznie, ale telefon i tak powinien przetrwać.

Pora na to, co lubimy najbardziej, czyli fotografia. Samsungiem Galaxy S23 Ultra powinniśmy móc zrobić naprawdę dobre zdjęcia. Pomoże nam w tym 200 MP aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu i przesłoną f/1.7, 12 MP obiektyw ultraszerokokątny z przesłoną f/2.2 i dwa teleobiektywy — 10 MP z trzykrotnym zoomem optycznym i przesłoną f/2.4 oraz również 10 MP z dziesięciokrotnym zoomem i przesłoną f/4.9. Samsungiem Galasy S23 Ultra nagramy wideo w jakości 8K.

Dobre selfie zrobimy 12 MP przednim aparatem Galaxy Super HDR. Superfoty tylko za dnia? Galaxy S23 Ultra powinien sobie spokojnie poradzić również w nocy i to zarówno w przypadku nocnych portretów, jak i selfie. Dotyczy to także filmów kręconych przednim i tylnym aparatem. Amatorzy fotografii ucieszą się ulepszoną stabilizacją obrazu, a także z opcji oferowanych przez apkę Expert RAW od razu z poziomu aparatu (jeśli takową posiadamy). Z łatwością powinniśmy też zrobić zdjęcia nocnego nieba czy filmy poklatkowe w trybie fotografowania gwiazd.

Zdjęcie A może tak zdjęcie nocnego nieba? / Samsung / materiały prasowe

Naszym sprzymierzeńcem w uchwyceniu najlepszych ujęć będzie sztuczna inteligencja.

Jak wygląda sprawa z baterią? W smartfonie umieszczono — tu nie ma zaskoczenia — akumulator o pojemności 5000 mAh. Co ważne, możemy skorzystać z szybkiego ładowania 45 W. Taka bateria zapewni nam do 26 godzin odtwarzania wideo oraz do 99 godzin słuchania muzyki. Smartfon ma także zwiększony element chłodzący, co powinno zapobiec nadmiernemu przegrzewaniu się S23 Ultra.

Zdjęcie Samsung Galaxy S23 Ultra w kolorze zielonym / INTERIA.PL

W przypadku Galaxy S23 Ultra również zastosowano interfejs One UI 5. Smartfon obsługuje WiFi, Bluetootha, 5G, zapłacimy nim też zbliżeniowo. Posiada złącze USB typu C, eSIM oraz dual SIM. Jest wodoszczelny i pyłoszczelny (IP68).

Zdjęcie Samsung Galaxy S23 Ultra dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych / INTERIA.PL

Samsung Galaxy S23 Ultra, tak jak pozostałe smartfony serii S23, występuje w kolorze: zielonym, czarnym, kremowym i lawendowym.

Samsung Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra. Ceny w Polsce od 4599 zł

Ile kosztuje Samsung Galaxy S23?

128 GB (8 GB RAM-u): 4599 zł

256 GB (8 GB RAM-u): 4799 zł

Ile kosztuje Samsung Galaxy S23+?

256 GB (8 GB RAM-u): 5799 zł

512 GB (8 GB RAM-u): 6299 zł

Ile kosztuje Samsung Galaxy S23 Ultra?

256 GB (8 GB RAM-u): 6799 zł

512 GB (12 GB RAM-u): 7499 zł

1 TB (12 GB RAM-u): 8699 zł

Oferta premierowa

Ale to nie wszystko. Może was zainteresować specjalna oferta premierowa. Przede wszystkim, jeśli kupisz nowego Samsunga S23, zwracając stary smartfon, dostaniesz minimalnie 500 zł i maksymalnie 3100 zł w ramach programu Trade-In. Dodatkowo jeżeli zamówisz opcję z mniejszą pamięcią wewnętrzną, dostaniesz smartfona z jej dwukrotnością.

