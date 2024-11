Dzięki nowej technologii bioprintingu, struktury tkankowe mogą wiernie odzwierciedlać ludzkie tkanki na poziomie komórkowym, co wcześniej nie było niemożliwe. Nowa drukarka 3D nie wymaga czasochłonnego, warstwa po warstwie nanoszenia komórek, co skraca czas potrzebny na wydruk do zaledwie kilku sekund. Według zespołu z Uniwersytetu w Melbourne, ich technologia jest aż 350 razy szybsza od tradycyjnych metod, co znacząco zwiększa możliwości wydajnej produkcji trójwymiarowych tkanek na potrzeby badań i terapii.

Spersonalizowana medycyna na horyzoncie

Dodatkowo nowa drukarka umożliwia drukowanie bezpośrednio na standardowych płytkach laboratoryjnych, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia struktury oraz pozwala zachować sterylność drukowanych tkanek. Dzięki tej przełomowej technologii, naukowcy mogą teraz tworzyć precyzyjne modele ludzkich tkanek, co ma ogromne znaczenie dla badań nad chorobami i rozwoju terapii. Takie modele mogą być wykorzystane np. w badaniach nad rakiem, umożliwiając replikację konkretnych organów i tkanek i tym samym przyspieszając rozwój nowych leków.

Biolodzy od dawna dostrzegają potencjał bioprintingu, ale dotychczas technologia ta była ograniczona z powodu niskiej wydajności powiedział Callum Vidler, doktorant i główny autor badań.

Innowacyjny bioprinting może przyczynić się również do rozwoju medycyny spersonalizowanej, umożliwiając tworzenie tkanek dostosowanych do genetycznych uwarunkowań pacjenta. To otwiera perspektywy na opracowywanie indywidualnie dopasowanych terapii, które mogą być bardziej skuteczne i bezpieczne dla pacjentów.

***

