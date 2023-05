Oszałamiające zdjęcie krateru Belva na Marsie. Łazik pokazał moc!

Jego głównym zadaniem jest badanie śladów życia na Marsie i zbieranie próbek skał, które potem zostaną odesłane na Ziemię. Na szczęście marsjański łazik NASA Perseverance potrafi także wykonywać wspaniałe zdjęcia Czerwonej Planety, co właśnie po raz kolejny udowodnił.

22 kwietnia łazik dotarł na krawędź krateru Belva. To potężny krater uderzeniowy powstały po tym, jak miliony lat temu w powierzchnię Marsa uderzył meteoryt. Naukowcy z NASA od dawna zachwycali się tym kraterem.

Zdjęcie Krater Belva na Marsie / NASA

Jest on ogromny, gdyż jego średnica wynosi 0,9 kilometra. Kiedy doszło do uderzenia na tym terenie Marsa prawdopodobnie było jezioro, o czym świadczą osady w pobliżu krateru. Odsłonięte kamienie na obrzeżach Belvy to także efekt działania rzeki, która kiedyś mogła płynąć na Marsie. Nie pozostało nic innego, jak zlecić łazikowi wykonanie panoramicznego zdjęcia krateru w największej rozdzielczości.

Persevence dostał z Ziemi polecenie i najpierw podjechał na zbocze przy kraterze, które zostało nazwane "Echo Creek". Po zajęciu odpowiedniej pozycji kamera Mstcam-Z zamontowana na łaziku wykonała 152 zdjęcia, które połączone stworzyły wspaniałą, panoramiczną fotografię. Została ona wykonana w technologii trójwymiarowej. Aby zobaczyć powierzchnię Marsa w trzech wymiarach potrzebne są czerwono-niebieskie okulary 3D.

Zdjęcie Panoramiczne zdjęcie krateru Belva na Marsie wykonane przez łazik Persevence / NASA

Niezwykłą jakość zdjęcia krateru Belva widać na animacji, którą NASA zamieściła w serwisie społecznościowym twitter. Okazuje się, że każdy fragment zdjęcia można powiększyć i widać wtedy najdrobniejsze szczegóły skał, które tworzą krater.