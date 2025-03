Metallica jak na żywo. Powstał niezwykły koncert immersyjny

Metallica to zespół, którego z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Już w piątek odbędzie się premiera niezwykłego koncertu. To wideo immersyjne i podczas jego oglądania będzie można poczuć się jak na żywo. Specjalny koncert grupy Metallica trafi do gogli Vision Pro firmy Apple.