Donald Trump w rozmowie z mediami już podkreśla, że zawiódł się na Władimirze Putinie, twierdząc, że ten tak naprawdę nie chce pokoju z Ukrainą. W opinii komentatorów taka retoryka to zapowiedź nadciągającej pomocy dla Kijowa i to w wymiarze, o jakim jeszcze niedawno trudno byłoby pomyśleć.

Zakładając, że nie doszło do pomyłki lub nadinterpretacji w doniesieniach Axios, taka deklaracja może być wydarzeniem przełomowym w skali wojny. Według publicznych informacji w listopadzie 2024 roku Ukraińcy otrzymali od Waszyngtonu zgodę na użycie broni amerykańskiej produkcji do ataków na terytorium w głąb Rosji. Jednak do tej pory taką bronią były pociski ATACMS, wystrzeliwane przez wyrzutnie HIMARS czy MLRS. Te mają jednak zasięg około 300 kilometrów, co jest uznawane bardziej jako zasięg taktyczny.