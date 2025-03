Liczba urodzeń dzieci spada nie tylko w Polsce, co obserwujemy od lat. Z podobnymi problemami demograficznymi boryka się cała Unia Europejska. Potwierdzają to nowe dane Eurostatu. Doszło do rekordowego spadku od 1961 r. , czyli pierwszego roku, dla którego dostępne są dane dla wszystkich krajów UE.

Współczynnik dzietności we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej wyniósł 1,38 żywych urodzeń na kobietę i jest rekordowo niski od 1961 r. , czyli pierwszego, dla którego są dostępne dane dla wszystkich państw członkowskich. W 2022 r. współczynnik ten wynosił 1,46, co i tak było wynikiem poniżej tzw. poziomu zastępowalności.

To sprawia, że społeczeństwo w Europie coraz bardziej się starzeje. Kobiety również decydują się na urodzenie dziecka coraz później. W 2023 r. średnio robiły to w wieku 29,8 lat. To o rok później w porównaniu do 2013 r.