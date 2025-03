Penis jest jednym z najtrudniejszych do odtworzenia organów, głównie ze względu na swoją złożoną strukturę bogatą w sieć naczyń krwionośnych i specjalistyczne tkanki, które umożliwiają wzwód. Do tej pory naukowcy zmagali się z wyzwaniami związanymi z wiernym odwzorowaniem tych struktur w laboratorium, jednak badacze zaangażowani w projekt twierdzą, że ich najnowsze osiągnięcie to ogromny krok naprzód.

Nowy wymiar rekonstrukcji narządów płciowych

Zespół naukowców najpierw opracował model żołędzi oraz ciała gąbczastego (corpus spongiosum) - tkanki, która otacza cewkę moczową i wypełnia się krwią podczas wzwodu. Model dokładnie odwzorowuje również struktury cewki moczowej, co jest kluczowe dla pełnej funkcjonalności organu.

Następnie wydrukował w formie żelowego implantu szkielet imitujący ciało gąbczaste, zdolne do rozszerzania się podczas erekcji. Implanty przeszczepiono do królików i świń z uszkodzonym ciałem gąbczastym, a niektóre implanty zaszczepiono komórkami śródbłonka, które naturalnie wyścielają naczynia krwionośne, aby zwiększyć szanse na ich skuteczne funkcjonowanie i regenerację.

Od góry do dołu: zdjęcia przedstawiające normalnego penisa świni, penisa z uszkodzonym ciałem jamistym i penisa świni naprawionego implantem zespołu połączonym z komórkami śródbłonka dwa tygodnie po przeszczepie Wang et al/Nature Biomedical Engineering domena publiczna

Powrót do normalnego życia i rozrodu

Efekty zabiegów przerosły najśmielsze oczekiwania. Zwierzęta z implantami zaszczepionymi komórkami śródbłonka wykazały znaczącą poprawę funkcji erekcyjnych już po kilku tygodniach. Tkanki wokół implantów zaczęły się regenerować, a ich funkcjonowanie praktycznie wróciło do normy. Co więcej, samce były w stanie rozmnażać się ze 100 proc. skutecznością, co dowodzi, że implanty nie tylko przywróciły zdolność do wzwodu, ale także do wytrysku.

Płodność grup z komórkami śródbłonka pokazuje, że przywróciliśmy funkcję erekcyjną i zdolność do ejakulacji, co sugeruje pełną regenerację tkanki jamistej u leczonych samców podkreślają naukowcy.

Szansa dla przyszłości rekonstrukcji organów

Chociaż badanie to dowód koncepcji i skupia się na modelach zwierzęcych, naukowcy wierzą, że ich technologia może w przyszłości zostać wykorzystana do odbudowy bardziej zniszczonych penisów u ludzi. Ich model może także posłużyć jako platforma badawcza do dalszych badań nad zaburzeniami erekcji.

I choć do wprowadzenia takich implantów do użytku klinicznego u ludzi droga jest jeszcze daleka, widzą jej ogromny potencjał nie tylko w rekonstrukcji penisa, ale również w tworzeniu innych narządów wymagających precyzyjnego unaczynienia, jak nerki, wątroba czy serce.

Nasze wyniki wspierają dalszy rozwój funkcjonalnych organów bogatych w naczynia krwionośne, drukowanych w technologii 3D, z przeznaczeniem do transplantacji piszą w podsumowaniu badania.

