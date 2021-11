Pierwsze kontynenty na Ziemi pojawiły się wcześniej niż zakładano

Według najnowszych badań naukowych opublikowanych w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences" pierwsze kratony, czyli spore części skorupy ziemskiej, zaczęły pojawiać się już około 3,3 miliarda lat temu, czyli o ponad 700 milionów lat wcześniej niż zakładano do tej pory.

Naukowcy poddali analizie skały osadowe pochodzące między innymi ze szczytu kratonu znajdującego się we wschodniej części Indii, czyli jednego z najstarszych obszarów na naszej planecie. Formacje z tego regionu zawierają mikroskopijne ziarna cyrkonu, dzięki którym oszacowano ich wiek.

Cyrkon (minerał) przyłącza do swojej sieci krystalicznej atomy uranu i toru, ale silnie odrzuca ołów. Dzięki znajomości szybkości rozpadu uranu na ołów i stosunku tych dwóch pierwiastków można z duża dokładnością oszacować wiek skały.

Badacze określili także wiek innych pradawnych obszarów. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że regiony Australii i Republiki Południowej Afryki również pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie co wschodnie Indie.

Pierwsze kontynenty po setkach milionów lat ciągłej aktywności wulkanicznej naszej planety "wypłynęły" na powierzchnię, dzięki znaczącemu pogrubieniu się skorupy znajdującej się pod nim w skutek ruchów izostatycznych.

Pojawienie się pierwszych kontynentów było bez wątpienia kluczowym wydarzeniem w historii naszej planety. Dziś zajmują one obszar prawie 30 proc. nasze planety i ciężko wyobrazić sobie życie bez nich.