Dlaczego tak lubimy żuć gumę? Wcześniejsze badania wykazały, że może ono znacząco zwiększyć aktywność mózgu, co zauważają też autorzy nowego badania. Jak się okazuje, pobudzenie przepływu krwi do mózgu może poprawić różnorodne funkcje poznawcze i co ciekawie kliniczne dowody sugerują, że osoby, które mają trudności z żuciem, często charakteryzują się gorszymi funkcjami poznawczymi i większymi zaburzeniami umysłowymi.