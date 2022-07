Uzależnienia to jedne z najczęstszych chorób cywilizacyjnych na świecie. To nic innego, jak czasowe lub stałe przymuszanie naszego organizmu do wykonywania pewnych czynności. Spektrum nałogów jest na tyle obszerne, że obejmuje praktycznie każdą dziedzinę życia. Najczęściej mówi się oczywiście o uzależnieniu od narkotyków, alkoholu, leków czy seksu. Grupa polskich badaczy podjęła się walki z nałogami, uruchamiając Ogólnopolskie Badanie Nałogów, a także towarzyszącą mu aplikację Nałogometr.

Ogólnopolskie Badanie Nałogów

Za projekt odpowiadają m.in. dr hab. Mateusz Gola, dr Karol Lewczuk, dr Bohdan Woronowicz oraz Maria Banaszak. Naukowcy ci od kilkunastu lat zajmują się terapią uzależnień wśród Polaków. Wsparcie dla projektu udzieliły takie podmioty, jak MONAR czy Uniwersytet Kalifornijski z San Diego. Badanie ma dostarczyć szereg danych, o które zostanie uzupełniony algorytm aplikacji. Ten tworzony jest już od czterech lat, przez co z każdym dniem jest dokładniejszy. Żyjemy w czasach Internetu i smartfonów, dlatego jest to najlepsza droga na dotarcie i pomoc osobom, które walczą z nałogami.

Zdjęcie Nałogometr pyta dokładnie o nasze uzależnienie / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

Aplikacja Nałogometr - jak działa i czy jest wiarygodna?

Podobnie jak w psychoterapii i wychodzenia z nałogów w życiu realnym, tak i w przypadku podjęcia się próby leczenia "wirtualnego", najważniejsza jest szczerość i pogodzenie się z tym, że faktycznie mamy problem. W aplikacji kluczowe znaczenie mają odpowiedzi na istotne pytania podczas początkowej ankiety. Narzędzie nie prosi nas o dane prywatne, a jedynie o wiek i odpowiedzi na pytania o nałóg.

Zdjęcie Nałogometr - ustawienia aplikacji / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

Nałogometr jest w stanie przewidzieć niemal 90 proc. nawrotów co najmniej 48 godzin przed ich wystąpieniem. Nałogometr podpowie ci również, które z twoich zachowań zwiększają ryzyko wpadki oraz co możesz zrobić, aby jej uniknąć.

Aplikacja wykorzystuje aktualnie najbardziej skuteczną na świecie technologię wykrywania ryzyka uzależnień, czyli RISK. Działa ona na bazie dokumentacji dziesiątek tysięcy osób. Pod uwagę brane były wszelakie uzależnienia, zarówno te najczęściej występujące, jak i te bardziej niszowe, które również potrafią doprowadzić człowieka do najgorszego stanu.

Nałogometr na podstawie udzielonych przez nas odpowiedzi ustali, jak duże jest ryzyko nawrotu, a także jak walczyć z naszym nałogiem. Twórcy przekonują, że aplikacja ostrzeże nas o zwiększonym ryzyku nawet dwa dni wcześniej. Walka z uzależnieniami jest mocno wyczerpująca, a nawet 3/4 osób wraca do nałogu w bardzo krótkim czasie od odstawienia.

Aplikacja sama w sobie działa bardzo sprawnie i jest przygotowana przez fachowców. Dostępna jest na urządzenia z systemem Android, jak i na iOS za darmo.