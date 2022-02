Naukowcy z UCLA wykazali, że szczepionka przeciwko wirusowi Ebola znana jako rVSVΔG-ZEBOV-GP wywołuje silną i trwałą odpowiedź immunologiczną u osób zaszczepionych. Potwierdziły to badania osób z Demokratycznej Republiki Konga, gdzie regularnie pojawiają się ogniska choroby. Spośród ponad 600 przebadanych osób, aż u 95,6 proc. przeciwciała były obecne nawet sześć miesięcy po podaniu szczepionki.

Jest to pierwsze opublikowane badanie odpowiedzi przeciwciał po szczepieniu przeciwko wirusowi Ebola w Demokratycznej Republice Konga.



Ebola to jedna z najbardziej śmiertelnych chorób wirusowych na świecie - została po raz pierwszy wykryta w 1976 r. po wybuchu epidemii w pobliżu rzeki Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Od tego czasu, ogniska choroby pojawiały się sporadycznie w Afryce Subsaharyjskiej, m.in. 12 w Demokratycznej Republice Konga, gdzie ebola pozostaje endemiczna.



rVSVΔG-ZEBOV-GP to jednodawkowa szczepionka, oficjalnie dopuszczona do użytku w 2019 r., zarówno przez FDA, jak i Europejską Agencję Leków. Podano ją ponad 300 000 osobom w DRK podczas epidemii w latach 2018-2020. Do tej pory brakowało jednak badań wskazujących na długotrwałą żywotność przeciwciał.



Naukowcy przebadali osoby, które otrzymały szczepionkę podczas epidemii eboli w prowincji Kiwu Północne od września 2018 r. Próbki krwi zostały pobrane w momencie szczepienia, 21 dni później i po sześciu miesiącach od zastrzyku. Po sześciu miesiącach u 95,6 proc. wszystkich badanych był wysoki poziom przeciwciał.



Przeprowadzone analizy wskazują, że trwałość przeciwciał po podaniu szczepionki rVSVΔG-ZEBOV-GP jest silna u osób zaszczepionych podczas epidemii w DRK. To pomoże w rozwoju strategii wdrażania szczepionek w przyszłych ogniskach eboli.