Naukowcy z University of Pittsburgh School of Medicine i Carnegie Mellon University finansowani przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) pracują nad projektem Trauma Care In a Rucksack (TRACIR) od 2019 r. Ma to być przenośny, autonomiczny zestaw medyczny, szczególnie pomocny w leczeniu ofiar wypadków bojowych w trakcie tzw. złotej godziny. Określa ona prawdopodobieństwo przeżycia poszkodowanego z niemal 90-procentowym prawdopodobieństwem w warunkach idealnych, gdy ofiara trafia natychmiast na stół operacyjny (co jest sytuacją raczej niemożliwą). Po godzinie prawdopodobieństwo to spada do zaledwie 10 proc.

Reklama

- Pola bitew stają się coraz bardziej odległe, co utrudnia ewakuację medyczną. Łącząc dane z wielu czujników i stosując uczenie maszynowe, opracowujemy bardziej przewidywalne możliwości resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co, miejmy nadzieję, pozwoli zachować siły rannego żołnierza - powiedział dr Ron Poropatich, dyrektor Centrum Badań nad Medycyną Wojskową w Pitt.

Naukowcy z Pitt dostarczyli rzeczywiste dane dotyczące urazów i bazujące na nich algorytmy medyczne. Z kolei informatycy z Carnegie wykorzystali je do stworzenia kombinezonu robotycznego, w którym będzie można umieścić ranną osobę.

Jest on wyposażony we wbudowane monitory, które oceniają obrażenia, a algorytmy sztucznej inteligencji pokierują odpowiednimi interwencjami w zakresie opieki krytycznej i zautomatyzują zabiegi stabilizujące, takie jak podawanie płynów dożylnych i leków.

- Celem projektu jest leczenie i stabilizacja żołnierzy na polu walki, nawet w okresach przedłużającej się opieki polowej, kiedy ewakuacja nie jest możliwa - dodał dr Poropatich.

Produkt końcowy będzie autonomicznym lub prawie autonomicznym systemem wymagającym niewielkiej pomocy człowieka. Obsługę inteligentnego kombinezonu będzie w stanie zapewnić też osoba bez wykształcenia medycznego.

Chociaż kombinezon jest tworzony z myślą o wykorzystaniu na polu bitwy, istnieją także realne zastosowania w innych dziedzinach. Może być skuteczny w ratowaniu ofiar wypadków górskich lub morskich. Może być użyteczny do zapewnienia ratunku w miejscach objętych skutkami klęsk żywiołowych.