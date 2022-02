​Płyn Lugola. Dlaczego nie wolno go zażywać na własną rękę?

Marcin Powęska Nauka

Tuż po ataku Rosji na Ukrainę, została przejęta elektrownia jądrowa w Czarnobylu. Na Polaków padł strach przed potencjalną katastrofą, więc wiele osób ruszyło do aptek po płyn Lugola. Okazuje się, że takie działanie nie ma sensu, co potwierdzają lekarze. Co więcej, nieuzasadnione spożywanie tej substancji może powodować poważne problemy z tarczycą.

Zdjęcie Spożywanie płynu Lugola w celu ochrony tarczycy nie ma teraz większego sensu / 123RF/PICSEL