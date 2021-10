Powstanie test krwi wykrywający demencję?

Wciąż nie ma skutecznego leku na demencję - zanim nie powstanie (o ile w ogóle), chorzy mogą tylko przygotować się na stopniową utratę pamięci i funkcji poznawczych. Proces można złagodzić podając odpowiednie leki, ale do tego konieczna jest odpowiednio wczesna diagnoza.

- Potrzebujemy testów, które idealnie zareagują przed wystąpieniem demencji i wiarygodnie oszacują ryzyko późniejszej choroby. Jesteśmy pewni, że wyniki naszego obecnego badania torują drogę takim testom - powiedział André Fischer, neurolog z Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE).



Naukowcy przeprowadzili testy laboratoryjne na mysich hodowlach komórkowych, a także przebadali 132 osoby oraz 53 ochotników z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Udało się zidentyfikować trzy rodzaje cząsteczek mikroRNA, które powiązano ze sprawnością umysłową. Specyficzne biomarkery obecne we krwi wiązały się z 90-procentowym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera w ciągu dwóch lat. Te same wykryte cząsteczki mikroRNA powiązano z procesami zapalnymi w mózgu i neuroplastycznościa.



- Naszym zdaniem są one nie tylko markerami, ale również mają aktywny wpływ na procesy patologiczne. To czyni je potencjalnymi celami dla terapii. Zauważyliśmy u myszy, że zdolność uczenia się poprawia się, gdy te mikroRNA są blokowane za pomocą leków. Zaobserwowaliśmy to u zwierząt z deficytami umysłowymi związanymi z wiekiem, a także u myszy z uszkodzeniami mózgu podobnymi do tych występujących w chorobie Alzheimera - dodał André Fischer.

Znalezione biomarkery mikroRNA mogą wskazywać, jak demencja opanuje mózg. Pozwoli to na oszacowanie przyszłego ryzyka wystąpienia tej choroby u zagrożonych grup. To z kolei będzie pomocne w rozwoju nowych terapii.



Niestety, wciąż nie stworzono testu krwi, który poprawnie wykrywałby biomarkery mikroRNA w próbce. Naukowcy mają nadzieję, że w niedalekiej przyszłości taki test przesiewowy powstanie.