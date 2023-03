Problemy psychiczne widać we krwi. Powstał test wykrywający lęk i niepokój

Badanie próbek krwi to wygodny i obiektywny sposób na poznanie nie tylko tego, co dzieje się w naszych ciałach, ale i mózgach. Naukowcy od wielu lat przekonują, że można w ten sposób wykrywać choroby psychiczne i pracują nad testami pozwalającymi na szybką i trafną diagnozę, która nie będzie kwestionowana jak te opierające się na samoopisie czy obserwacji. Jednym właśnie podzielił się startup MindX Sciences, a mowa o rozwiązaniu, które pozwala wykryć stany lękowe i przewidzieć, czy choroba pacjenta ulegnie w przyszłości pogorszeniu i jak takie czynniki, jak np. zmiany hormonalne, mogą wpłynąć na jego stan.



Lęk i niepokój można wykrywać z krwi

Wiele osób cierpi z powodu lęku, który może być bardzo upośledzający i zakłócać codzienne życie. Posiadanie czegoś takiego jak ten test, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, jaki jest czyjś obecny stan, jak również poznać jego przyszłe ryzyko i najlepsze opcje leczenia, może okazać się niezwykle skuteczne w pomaganiu ludziom mówi neurobiolog Alexander Niculescu z Indiana University School of Medicine.

Naukowcy wykorzystali tu techniki, które opracowali we wcześniejszych badaniach dotyczących testowania krwi pod kątem depresji, zespołu stresu pourazowego, choroby afektywnej dwubiegunowej i bólu. Aby zidentyfikować odpowiednie biomarkery stanów lękowych, zespół zaprosił zaś do badań pacjentów Indianapolis VA Medical Center, których podzielił na trzy grupy. Pierwsza grupa, zwana grupą odkrywania biomarkerów, składała się z 58 osób (41 mężczyzn i 17 kobiet), u których poziom lęku zmieniał się co najmniej raz z jednej wizyty na drugą - ta grupa umożliwiła zespołowi poszukiwanie biomarkerów, które mogą być powiązane ze zmianami w stanach lękowych.