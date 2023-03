Centra danych na Księżycu coraz bliżej. Testy jeszcze w tym roku

Naukowcy od dawna ostrzegają, że chociaż prawdopodobieństwo jest bardzo małe, to kiedyś możemy podzielić los dinozaurów. Oznacza to, że w przyszłości może wydarzyć się coś, co zagrozi istnieniu naszej cywilizacji i musimy zacząć myśleć o sposobie przechowywania ważnych dla ludzkości danych, dzięki którym będziemy mieli szansę na odbudowę. Tylko gdzie je ukryć, żeby zapewnić im bezpieczeństwo? Zdaniem Lonestar Data Holdings daleko poza wszystkimi ziemskimi problemami, czyli w chmurach... najlepiej dosłownie.



Pierwsze centra danych na Księżycu jeszcze w tym roku

Firma już w ubiegłym roku podzieliła się swoim planem przechowywania danych w chmurze i zapowiedziała, że za kilka lat zaproponuje swoim klientom możliwość wysłania ważnych aktywów do księżycowych centrów. I choć wciąż brzmi to jak pomysł z filmów science-fiction, to Lonestar Data Holdings poinformowało właśnie, że jest gotowe na kolejny krok, bo zabezpieczyło finansowanie w wysokości 5 mln USD, które pozwoli wysłać pierwsze miniaturowe centrum danych na Księżyc jeszcze w tym roku.



Dane to największa waluta stworzona przez ludzkość. Jesteśmy od nich zależni niemal we wszystkim, co robimy i jest to dla nas jako gatunku zbyt ważne, aby przechowywać je w coraz bardziej delikatnej biosferze Ziemi. Największy satelita Ziemi, nasz Księżyc, stanowi idealne miejsce do bezpiecznego przechowywania naszej przyszłości mówił Chris Stott, założyciel Lonestar Data Holdings.