Testy medyczne z recyklingu

Szacuje się, że co roku na całym świecie produkuje się ponad cztery miliardy testów LFT (wykorzystujemy je w diagnostyce wielu różnych chorób, w tym paciorkowca grupy A, stanu przedrzucawkowego czy COVID-19), co wymaga wykorzystania aż 16 tys. ton plastiku! Szkoccy naukowcy sugerują, że gdyby sięgnąć w tym celu po materiały zrównoważone, nie tylko ograniczymy liczbę plastikowych śmieci, ale i emisję dwutlenku węgla towarzyszącego produkcji o 30 do nawet 80 proc.



Co więcej, ich zdaniem zrównoważone tworzywa sztuczne nie są jedyną drogą, bo opracowywane są też rozwiązania oparte na papierze, ale ich produkcja na dużą skalę może zająć trochę więcej czasu, bo wymaga od producentów większej ingerencji w dotychczasowe linie produkcyjne.



Uzyskaliśmy teraz zgodę na przetestowanie tych prototypów, aby upewnić się, że działają równie dobrze jak istniejące, szczególnie pod względem przepływu cieczy na pasku testowym wyjaśniają badacze.

Zdjęcie Testy LFT są powszechnie wykorzystywane w diagnostyce. Produkuje się ich rocznie kilka miliardów / 123RF/PICSEL

Medycyna też może być bardziej "zielona"

Naukowcy podkreślają też, że chociaż ratowanie życia będzie zawsze priorytetowe, to nic nie stoi na przeszkodzie, by medycyna była bardziej "zielona". Ich zdaniem po rygorystycznych badaniach naukowych, ekonomicznych i regulacyjnych tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu można będzie zastosować w istniejącym sprzęcie, co szybko przyniesie korzyści w przypadku niektórych produktów, takich jak choćby testy LFT.

Władze Uniwersytetu Heriot-Watt nie mają bowiem wątpliwości, że stawienie czoła zmianom klimatycznym i znalezienie nowych sposobów ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych i zanieczyszczenia, które powodują, wymaga połączonych wysiłków i służba zdrowia nie jest tu żadnym wyjątkiem.

Z podobnego założenia wychodzi Great Central Plastics, które podkreśla, że specjalizuje się w tworzywach sztucznych z recyklingu, a jego celem jest ustanowienie "punktu odniesienia dla odpowiedzialnych i najnowocześniejszych praktyk produkcyjnych".