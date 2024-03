Ogromne dysproporcje. W tych krajach było najgorzej

Warto też zauważyć, że spadek prognozowanej długości życia ludzi na całym świecie spadł o średnio 1,6 roku, co oznacza, że miejscami było lepiej, a miejscami gorzej. I niestety Polska znajduje się w tej drugiej grupie, bo szacowany spadek długości życia dla naszego kraju został oszacowany na 2,3 roku (podobnie jest jednak w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy spadek o 2 lata).



Jest to wynik dość mocno odstający od zachodniej Europy, bo spadek długości życia dla Niemiec, Francji czy Hiszpanii oszacowano na 0,4 roku (nie wspominając nawet o Islandii, Szwecji czy Norwegii, gdzie spodziewana długość życia wzrosła!). Co prawda daleko nam jeszcze do Meksyku, Peru czy Boliwii, gdzie mówimy o spadkach rzędu 4,6 czy nawet 6,5 roku, ale mogło być lepiej.