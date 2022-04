Implant został opracowany przez zespół naukowców z centrum badawczego NeuroRestore pod kierownictwem prof. Jocelyne Bloch, neurochirurg ze Szpitala Uniwersyteckiego w Lozannie oraz prof. Grégoire Courtine'a z EPFL. Obejmuje on element wszczepiany bezpośrednio do rdzenia kręgowego, który reaktywuje neurony regulujące ciśnienie krwi, zapobiegając w ten sposób utracie przytomności przez pacjentkę za każdym razem, gdy znajduje się ona w pozycji pionowej.

Implant już wcześniej testowano u pacjentów z tetraplegią (porażeniem czterokończynowym) do leczenia niskiego ciśnienia krwi. Teraz jednak po raz pierwszy zastosowano go w przypadku choroby neurodegeneracyjnej.

Kobieta, której wszczepiono implant cierpi na zanik wieloukładowy typu parkinsonowatego (MSA-P), rzadką chorobę neurodegeneracyjną, która dotyka kilka części układu nerwowego, w tym układ współczulny. Pacjentka była 18 miesięcy przykuta do łóżka, ale dzięki zastosowaniu implantu była w stanie przejść 250 metrów.

MSA-P prowadzi do degeneracji neuronów współczulnych regulujących ciśnienie krwi. Radykalnie ono spada, gdy pacjent znajdzie się w pozycji pionowej - jest to tzw. niedociśnienie ortostatyczne - prowadząc do omdlenia. Stan ten zwiększa ryzyko upadku, ogranicza zdolność stania i chodzenia, a w konsekwencji może skrócić oczekiwaną długość życia.

Implant opracowany pzrz naukowców z NeuroRestore składa się z elektrod połączonych z generatorem impulsów elektrycznych. Podobnych stosuje się do leczenia przewlekłego bólu. Po wszczepieniu go bezpośrednio do rdzenia kręgowego, następuje natychmiastowa poprawa zdolności organizmu do regulowania ciśnienia krwi. To umożliwia zachowanie przytomności przez dłuższy czas, także w pozycji pionowej.

- Widzieliśmy już, jak tego typu terapia może być stosowana u pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Teraz jednak możemy zbadać możliwości zastosowania jej w leczeniu zaburzeń wynikających z neurodegeneracji. Po raz pierwszy udało nam się poprawić regulację ciśnienia krwi u osób cierpiących na MSA - powiedziała prof. Jocelyne Bloch.