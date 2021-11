Rażenie piorunem pozostawia ślad w naszych kościach

Marcin Powęska Nauka

​Statystyki wskazują, że co roku z powodu rażenia piorunem ginie ok. 4500 osób, choć według nieoficjalnych danych, liczba ta może być nawet 10 razy większa. Nie każdy tego typu wypadek oznacza śmierć - wielu osobom udaje się go przeżyć. Najnowsze badania wskazują, że rażenia piorunem pozostawiają trwałe piętno w naszych organizmach.

Zdjęcie Co roku z powodu rażenia piorunem ginie co najmniej 4500 osób / 123RF/PICSEL